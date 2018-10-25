Kız arkadaşını öldüren sanık anlattı annesi fenalık geçirdi

'AYTEN İLE EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORDUK' Duruşmada ifade veren Furkan Kaya, Ayten Keklik ile 2015 yılında Facebook üzerinden tanıştıklarını ve daha sonra sevgili olduklarını söyledi. Furkan Kaya, "İlişkimizden ailelerimizin bilgisi vardı ve bize destek oluyorlardı. Ben 2017 yılında okumak için Ağlasun'a geldim. Ayten'in hayatında başka birisi olduğunu öğrendim ve telefonda tartıştık. Mersin'e gittim. Aramızdaki sorunu hallettik ve ilişkimizi bitirdik. Ben onu terk etmek istedim. Bana A.T. isimli kişiyle sadece konuştuğunu söyledi. Israr edince başka şeyler de yaşadıklarını öğrendim ve A.T. ile kavga ettim. Biz Ayten ile evlenmeyi düşünüyorduk" dedi.

'TELEFONDA BİRLİKTE İNTİHAR ETME KARARI ALDIK'

Mersin'de bir hafta kaldıktan sonra Ağlasun'a döndüğünü anlatan Furkan Kaya, "Ayten beni her gün aradı. Ailesi, kardeşi sürekli arayıp barışmamızı istiyorlardı. Ben barışmak istiyordum ama kabullenemiyordum. Telefonda bana kendisini öldürmek istediğini, intihar edeceğini söyledi. Ben de yaşadığım psikolojik sıkıntılar nedeniyle intihar etmeye karar verdim. İntihar etmeden önce son kez konuşmak için Ayten'i aradım. Ayten intihar edeceğimi anladı ve yanıma gelmek istedi. Telefonda birlikte intihar etme kararı aldık. Ayten yanıma geldi. Evde birkaç defa cinsel birliktelik yaşadık. Aramızda hiçbir sıkıntı yoktu. Ailesi birkaç defa telefonla aradı. Birlikte Mersin'e döneceğimizi biliyorlardı. Yemek yedik ve birlikte alkol almaya başladık. Ben Ayten'e intihar mektubu yazmayı teklif ettim. Ayten bir kağıda notu yazmaya başladı. Ancak daha sonra yapamayacağını söyleyerek yazdığı kağıdı karalayıp attı. Sonrasında benim yazmamı istedi. Kağıda Ayten'in başka birisiyle ilişkisi olduğunu ve cinsel boyuta ulaşacak şekilde bir ilişkisi olduğunu, bu nedenle intihar etmek istediğimizi yazdık. Buna Ayten de imza attı. Başkasıyla ilişkisi olduğu için bileklerimizi keserek intihar etme kararı almıştık" diye konuştu.