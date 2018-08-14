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Kıyıdan temizlenmeyen martı ölüleri tedirgin etti

VAN Gölü havzasında açlıktan öldüğü belirtilen martılar, köylüleri endişelendirdi. Toplanmayan martı ölüleri nedeniyle hasta olmaktan korkan köylüler, havzanın bir an önce temizlenmesini istedi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, köy sakinlerinin tedirgin olmaması gerektiğini belirterek, "Aldığımız numulerde hastalık olmadığını tespit ettik; fakat kıyı bölgesinde ölen martılar temizlenmediği takdirde risk oluşturabilir" dedi.

Üreme zamanlarında insan olmayan ve kendileri için risk teşkil etmeyen yerleri tercih eden martılar, Van Gölü havzasını özellikle de Çarpanak ve Adır adalarını tercih ediyor. 'Martı adası' olarak da bilinen Adır Adası'na mart ayı başında gelen martılar, buraya yumurtalarını bırakıyor. İlk yumurtalarını nisan ayında bırakan martıların beslenmesi için sadece Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali bulunuyor. Ancak inci kefalleri de bu sırada üremek için tatlı sulara göç ediyor. Bu nedenle martıların açlıktan öldüğü belirtiliyor. Kıyı şeridinde görülen martı ölüleri, köylüleri tedirgin ediyor.

'SALGIN HASTALIĞA BAĞLI SONUÇ ALINMADI' YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaptıkları araştırmalarda martıların, hastalık nedeniyle ölmediğini tespit ettiklerini söyledi. Aslan, "Doğa Koruma 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, burada hasta veya güçten düşmüş martıları getiriyor. Bize 3 defa numune getirdiler. Herhangi bir salgın hastalığa bağlı sonuç alınmadı. Bunların normal fizyolojik ölümler olduğu gözlendi. 2 milyon martıdan yüzde 1 ölüm olsa 20 bin martı ölmüş olur" diye konuştu.

  • Güncel 14 Ağustos 2018 13:35
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