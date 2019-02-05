Kıyametin tarihini açıkladılar Eğer doğruysa büyük bir sel tufanıyla...

Son Akşam Yemeği tablosunda Hz. İsa'nın havarilerle beraber son yemeğini yemesi konu alınıyor. Ancak bazı araştırmacılara göre Hz. İsa'nın havarilerden birinin ona ihanet edeceğini söylediği tablo bu kadar bilgiyle kısıtlı değil. Öyle ki bir Vatikanlı araştırmacıya göre tabloda kıyametin kopacağı tarih de açıklanıyor. İşte dünyada tartışma yaratan o detaylar...

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