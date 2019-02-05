Kıyametin tarihini açıkladılar Eğer doğruysa büyük bir sel tufanıyla...

Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği tablolarıyla ismini duymaya alışkın olduğumuz Leonardo da Vinci'nin çalışmaları hala tartışma yaratmaya devam ederken yıllardır sırrı çözülmeye çalışılan tablonun İncil'de de yer alan anları tasvir ettiği söyleniyor.

Kıyametin tarihini açıkladılar Eğer doğruysa büyük bir sel tufanıyla...

Son Akşam Yemeği tablosunda Hz. İsa'nın havarilerle beraber son yemeğini yemesi konu alınıyor. Ancak bazı araştırmacılara göre Hz. İsa'nın havarilerden birinin ona ihanet edeceğini söylediği tablo bu kadar bilgiyle kısıtlı değil. Öyle ki bir Vatikanlı araştırmacıya göre tabloda kıyametin kopacağı tarih de açıklanıyor. İşte dünyada tartışma yaratan o detaylar...

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Kıyametin tarihini açıkladılar Eğer doğruysa büyük bir sel tufanıyla...

Leonardo da Vinci'nin kıyamet tahmini ortaya çıktı

İtalya'da Rönesans döneminde yaşayan hazerfen Leonardo da Vinci'nin kıyamet tahmini ortaya çıktı.

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Kıyametin tarihini açıkladılar Eğer doğruysa büyük bir sel tufanıyla...

15 Nisan 1452'de dünyaya gelen Leonardo di ser Piero da Vinci, İtalya'da Rönesans döneminde yaşamın hazerfen ve ressam olarak tanınıyor.

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Kıyametin tarihini açıkladılar Eğer doğruysa büyük bir sel tufanıyla...

Leonardo da Vinci Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi ünlü eserlerin yaratıcısı.

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