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Kıyamet tarihini verip öğretmenlikten istifa etti

Kıyamet tarihini verip öğretmenlikten istifa etti

Balıkesir Ayvalık'ta bir matematik öğretmeni, Kuran'ı kaynak göstererek '12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak. Bana uyun' diyerek istifa etti.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 23:23 - Güncelleme: 03-11-2018 23:23

Balıkesir Ayvalık'ta bulunan Ali Çetinkaya Ortaokulundaki matematik öğretmeni Emre Nur, ilginç bir istifa mektubunun altına imza attı. Nur, Kuran'ı kaynak göstererek ''12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak. Bana uyun.'' diyerek istifa etti.

 Öğretmen Emre Nur, istifa dilekçesinde İslam'ın bazı şartları olduğunu söyledi ve kıyameti haber verdi. Nur, dilekçesinde "11.11.2018 Pazar gecesi, Kuran'ı Kerim'de Tarık Suresi'nde geçen Tarık Yıldızı'nın (33,33) enle ve boylamdaki yere düşeceği, Allah'ım tarafından vahiy yoluyla bildirmiştir. Bana bildirilen bu durumu, insanlara anlatmama rağmen bir türlü inanmamaktadırlar. Zaten yozlaşmış bu dünya düzeninin yıkılacağından ve onun yerine güçlü ve gerçek bir İslam düzeni kuracağımızdan dolayı, ayrıca insanların bana inandığını ve inanacağını görmek adına istifa etmiş bulunuyorum.'' ifadelerine yer verdi.

"12 KASIM'DA GİDECEK BİR İŞİNİZ OLMAYACAK"

İstifa mektubunu bizzat kendi sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen tepkilere yol açtı. Emre Nur paylaşımında, "Arkadaşlar; Kalbinizi ferah tutun ve namaza hala başlamadıysanız, artık başlayın. Bu sizin için öngörülendir. İçki günah değildir ama içtikten sonra günah işlemek çok kolaydır. Elbette içmezseniz daha iyi olur. İçkiliyken namaz kılmayın. Şimdi bütün olanları ve konuşanları iyi izleyin. Her şey Allah'ın izniyledir. Benim emin olduğum şeyden, siz de emin olun. Bırakın konuşanları, benim gönderilerimi okuyun. Dedim ya arslan uyandı. Sağa sola kaçışan yaban eşekleri gibiler. Zaten 12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak. Bana uyun. Paranızı süse değil, erzağa ayırın" diye yazdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • misafir 03 Kasım 2018 23:42 Başım çok ağrıyor lütfen ne içiyorsan banada gönder

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