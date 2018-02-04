Kıyamet habercisi yüzü insan gibi cinsel organı alnında

Daha önce mustasyon ile doğan insan yüzlü hayvanlarla ilgili haberlere rastlamışsınızdır. Ancak bu diğerlerinden çok daha farklı. Yüzü hem balığa hem insana benziyor hem de cinsel organı alnında! Evet yanlış okumadınız. Dünya kıyamet habercisi olduğu iddia edilen bu yaratığı mercek altına aldı.
Çin'in güneyindeki Nannig'de çiftçilik yapan Tao Lu, domuzlarından birinin yaptığı nedeniyle şok geçirdi. Bazıları bunun kıyamet alameti olduğunu iddia ediyor.
İnsan yüzünü andıran görüntüsüyle doğan yavru domuz kısa süre içinde ilgi odağı haline geldi. Tao Lu'nun sahip olduğu domuz tam 18 yavru dünyaya getirdi. Son doğan bu yavrunun ise yüzü insana benziyor.
Tao Lu, 18 yavrudan birinin yüzünü böyle görünce şoke olduğunu söyledi. Yeni doğan yavruyu annesi kabul etmediğinden yavru kısa sürede öldü. Deforme bir şekilde doğan yavru kısa sürede ölmesine rağmen çiftçiye, yavruyu satın almak için önemli miktarlarda para teklifi geliyor.
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