Kıyamet habercisi yüzü insan gibi cinsel organı alnında

Daha önce mustasyon ile doğan insan yüzlü hayvanlarla ilgili haberlere rastlamışsınızdır. Ancak bu diğerlerinden çok daha farklı. Yüzü hem balığa hem insana benziyor hem de cinsel organı alnında! Evet yanlış okumadınız. Dünya kıyamet habercisi olduğu iddia edilen bu yaratığı mercek altına aldı.