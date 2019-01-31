Kıyafetleri bile bozulmayan Guano Mumyası'nın sırrı çözüldü!

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir laboratuvarda Guano Mumyası'nı inceleyen Fransız adli doktor Philippe Charlier, mumya üzerinde ilk kez uygulanan bir teknik denedi. Yaptığı çalışmalar sonucundaysa Guano Mumyası ile ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar sonucunda 16. yüzyıldan kalma olduğu anlaşılan Guano Mumyası'nın bozulmadan bunca zaman kalabilmesinin sırrı bakın neymiş?
Fransız adli doktoru Philippe Charlier, incelemeleri sırasında Ekvador teknikleri adı verilen bir tür araştırma yöntemini kullandı.
Yaptığı çalışmalar sayesinde mumyanın uzun yıllar soğuk, nemli ve kapalı bir ortamda saklandığı sonucuna varan Charlier, mumyanın bu sayede mumya böcek ve larvalardan korunmuş olduğunu açıkladı.
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