Kıvılcım Ural'dan ayrılık iddialarına montlu cevap!

Kaan Tangöze ile ayrıldığı iddia edilen 25 yaşındaki Kıvılcım Ural ayrılık iddialarına Instagram hesabından yanıt verdi. Ural, Kaan Tangöze'nin kış boyunca neredeyse sürekli giydiği montu giyerek "Bu mont en çok bana yakıştı" notunu paylaştı.

Kıvılcım Ural'dan ayrılık iddialarına montlu cevap!

Kıvılcım Ural Kaan Tangöze ile ayrıldığı yönündeki haberlere sosyal medya paylaşımı ile son noktayı koydu. Kaan Tangöze'nin neredeyse bütün kış üzerinden hiç çıkarmadığı montu ile poz veren Kıvılcım Ural fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Kıvılcım Ural altına da "En çok bana yakıştı bu mont" notunu düştü. Öte yandan Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze'nin evliliğini bitiren isim olarak gündeme gelmişti Kıvılcım Ural.

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Kıvılcım Ural'dan ayrılık iddialarına montlu cevap!

KIVILCIM URAL KİMDİR?: Kaan Tangöze ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Kıvılcım Ural, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise ve Üniversite eğitimini İzmir'de tamamladı. 60’lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitarist Fikret Ural'ın kızı olan Kıvılcım Ural, babasının izinden giderek müzikle ilgilenmektedir. Önce Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan Kıvılcım Ural ardından 9 Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık bölümünde tamamladı.

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Kıvılcım Ural'dan ayrılık iddialarına montlu cevap!

Müzisyen ailede doğan Kıvılcım Ural çocukluğundan beri müziğe düşkün olmuştur.

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Kıvılcım Ural'dan ayrılık iddialarına montlu cevap!

İlk zamanlarda bestelerini arkadaşları ve yakın çevresiyle paylaşan Kıvılcım Ural müziğin yanı sıra kısa film, dizi, reklam ve müzik kliplerinde ekran yüzü olarak yer almıştır.

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