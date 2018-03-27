Kıvılcım Ural'dan ayrılık iddialarına montlu cevap!

Kıvılcım Ural Kaan Tangöze ile ayrıldığı yönündeki haberlere sosyal medya paylaşımı ile son noktayı koydu. Kaan Tangöze'nin neredeyse bütün kış üzerinden hiç çıkarmadığı montu ile poz veren Kıvılcım Ural fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Kıvılcım Ural altına da "En çok bana yakıştı bu mont" notunu düştü. Öte yandan Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze'nin evliliğini bitiren isim olarak gündeme gelmişti Kıvılcım Ural.

