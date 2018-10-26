Kıvılcım Ural hamile kaldığı sevgilisi Kaan Tangöze ile evleniyor

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze çiftinin nikah tarihi belli oldu. İkili, 24 Kasım Cumartesi günü dünyaevine girecek.

KIZI OLACAK: Kendisinden 19 yaş büyük olan Kaan Tangöze'den 5 aylık hamile olan Kıvılcım Ural'ın bir kızı olacak. SEÇKİN PİRİLER DE 5 AYLIK HAMİLEYDİ: Kaan Tangöze, Seçkin Piriler ile 2010'da masasına oturduğunda yine baba olmasına 4 ay kalmıştı. Seçkin Piriler, gelin olduğunda ilk oğulları Hakan'a 5 aylık hamileydi.