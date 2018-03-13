Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını görünce çok şaşıracaksınız

Son olarak 'Hadi be Oğlum' filmiyle sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün akşam Akmerkez'de yeni imajı ile görüntülendi

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını görünce çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ, Akmerkez'de yapımcı Kerem Çatay ile yeni bir proje üzerine toplantı yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ, mekan çıkışı yeni imajı ile kameralara yakalandı. Yapımcı Kerem Çatay ile yaptıkları toplantı hakkında sorulan sorulara ''Dizi de olabilir, sinema filmi de…'' diyerek kaçamak cevaplar veren Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bıyığıyla dikkatleri üzerine çekti. Sakalsız ve bıyıksız halinin yanı sıra sakallı haliyle de ekranlarda ve beyazperdede görmeye alıştığımız Kıvanç Tatlıtuğ, bu defa bambaşka bir imajla ortaya çıktı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını görünce çok şaşıracaksınız

Bıyık bıraktığı görülen Tatlıtuğ'un yeni bir proje hazırlığında olduğu iddia edildi. Tatlıtuğ, rolü uğruna imajını değiştiren tek isim değil. Bugüne kadar dünyaca ünlü pek çok oyuncu da filmlerde canlandırdığı karakter için bıyık bıraktı. Bazı oyuncular ise rolü ne olursa olsun bıyıklarını kestirmedi. İşte bıyık modolleri hafızalarda yer edinen ünlü isimler...

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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını görünce çok şaşıracaksınız

Aaron Ruell / Napoleon Dynamite (2004)

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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını görünce çok şaşıracaksınız

Charlton Heston

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