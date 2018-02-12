Kıvanç Tatlıtuğ'un Büşra Develi ile ateşli sahneleri filmin önüne geçti

25 Film imzalı 'Hadi Be Oğlum' filmi, görücüye çıktı. City's Nişantaşın'da yapılan basın gösteriminde, filmde baba-oğlu canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve Alihan Türkdemir yer aldı. 16 Şubat'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanan Hadi Be Oğlum'un minik oyuncusu Alihan Türkdemir'in, "Biz bu işe duygumuzu kattık. Kıvanç Ağabey, Feridun Ağabey ile çok güzel bir iş çıkardık" dedi.

KONUŞULACAK SAHNELER

Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Büşra Develi'nin, filmdeki sahnelerinin azlığı dikkat çekerken, Tatlıtuğ'la öpüşme sahnesi çok konuşulacağa benziyor.

ÇOCUK OYUNCUYA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Kıvanç Tatlıtuğ da genç partneri Alihan'a övgüler yağdırarak, "Güzel bir şey yaptığımızı tahmin ediyorum. Dışarıdan bir gözün tepkisini merak ediyoruz. Alihan çok büyük bir oyuncu olacak eğer bizi ilerde projelerinde oynatmak isterse memnuniyetle oynarım" dedi. Tatlıtuğ, muhabirlerin "Babalık size çok yakıştı" yorumuna ise "Oradan oraya nasıl bağladın. 9 tane yeğenim var. Çok çocuklu aileden geldiğim için tecrübeliyim bu konuda" açıklamasını yaptı.

"PAŞAMIZI OYNAMAK GURUR VERİR"

Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ, "Paşamızı oynamak bana gurur verir" dedi. Eşi Başak Dizer'in de filmin kostümlerini yaptığını dile getiren Tatlıtuğ, "Onunla çalışmak çok güzeldi. Bize her konuda çok yardımcı oldu. Canım karım" diye konuştu.