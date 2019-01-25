Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi kim olacak Çapışma Kadir Adalı annesi

Kıvanç Tatlıtuğ'un annesini kim oynacayak, Kadir Adalı'nın annesi Sare kim soruları Çarpışma seyircisi tarafından merak edildi. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Çarpışma dizisinde bomba bir iddia ortaya atıldı.

Çarpışma 7. bölüm fragmanlarında da annesinin yaşadığını öğrenecek olan Kadir'in neler yapacağı merak edilirken, "Çarpışma Kadir Adalı'nın annesi kim olacak?" sorusu akılları kurcaladı.

Ancak merak edilen "Çarpışma Kadir Adalı'nın annesi kim olacak?" sorusu üzerine bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre usta oyuncu Şebnem Sönmez, Çarpışma dizisinin kadrosuna dahil olacak.

Şebnem Sönmez'in, Çarpışma dizisine Kadir Adalı'nın annesi Sare rolüyle katılacağı iddia edildi.

İddialarla ilgili henüz ne Ay Yapım'dan ne de Şebnem Sönmez'den bir açıklama gelmedi.

Ama Şebnem Sönmez'in Çarpışma'ya katılacağı iddiası bile herkesi heyecanlandırmaya yetti de arttı bile...

ŞENMEZ SÖNMEZ KİMDİR: Şebnem Sönmez, 5 Haziran 1968 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Pendik lisesinde okurken Pendik Gençlik Tiyatrosu'nda tiyatro ile ilgilendi. Kartal Sanat Tiyatrosu ve Taner Barlas Mim Tiyatrosunda oynadı. Amatör tiyatronun çok yararını gördü. Her alanda çalıştı; yazdı, dekor yaptı, kostüm dikti, oyun koydu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Haldun Dormen’in Dormen Tiyatrosu'nda da çalıştı. Birçok anaokulu, ilkokul ve liselerde, drama öğretmenliği ve 1985 yılında sınıf öğretmenliği yaptı. 1995 yılında Yılmaz Erdoğan’ın “Bir Demet Tiyatro oyununda” “Mücver Abla” karakteriyle tanındı. Dizi filmlerde oynayan Şebnem Sönmez, “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” adlı oyunla BKM ailesine katıldı. 1991­1993 yılları arasında kendi okulunda ‘Yaz Tiyatrosu’ adı altında bir ekip kurarak tiyatro faaliyetlerine devam etti. 2000 yılında ‘Vizontele’ filminde rol aldı.

2002 yılında 'Abdülhamit Düşerken' adlı sinema filminde oynadı. 2003 yılında “Ben Anadolu” adlı tiyatro oyununda Hümeyra ile birlikte oynadı. 2007 ­ 2009 yılları arasında “Elveda Rumeli” dizisinde Erdal Özyağcılar, Tolgahan Sayışman, Be İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyesidir. Aynı zamanda Oyuncular Sendikası Genel Sekreteridir.

Şebnem Sönmez, 1994 yılında Dizi Oyuncusu ve sinema Oyuncusu Olgun Şimşek ile evlendi. 2000 yılında boşandı. 17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı sinema filminin yönetmenliğini Barış Atay Mengüllüoğlu yaparken aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır.

Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.



