Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ kimdir ne iş yapıyor? Hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ, geçirdiği bir rahatsızlık sonrası Etiler'de özel bir hastaneye kaldırıldı.Abisinin yanına koşan ünlü oyuncu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tatlıtuğ, 'Abimin ufak bir problemi var çok önemli değil. İşlemleri bitti, endoskopi kaldı. Midesine bakılıyor' dedi. Peki Cem Tatlıtuğ kimdir?

CEM TATLITUĞ KİMDİR? Cem Tatlıtuğ, 18 Mayıs 1977 tarihinde Adana‘da doğmuştur. Asıl adı Cem Özkan Furtuna‘dır. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ‘un (d.1983) anne bir baba ayrı abisidir.

Pastane işleten ve 4 yaşından beri babalık yapan üvey babası Erdem Tatlıtuğ’un geçirdiği ciddi bir kalp ameliyatından sonra ailesi ile birlikte 1997 yılında İstanbul‘a yerleşti.

2011 yılında senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu‘nun yazdığı “Kuzey Güney” dizisinin Mehmet Ada Öztekin ile beraber yönetmenliğini yaptı. .Dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel, Bade İşçil, Merve Boluğur, Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Avkıran gibi oyuncular rol aldı.

Cem Tatlıtuğ, 26 Nisan 2013 tarihinde Enbe Orkestrası’nın sanatçısı Burcu Özsoy ile evlendi. 2015 yılında bir çocukları oldu. Çİft, Mart 2017'de boşandı.

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