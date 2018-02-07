Kıvanç Tatlıtuğ'a seksi partner!

Uzan zamandır bir jean markasının reklam yüzü olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, yeni partneri manken Romee Strijd oldu. Yaklaşık 8 senedir bir jean markasının reklam yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ, markanın 2018 İlkbahar Yaz koleksiyonu için tekrar objektiflerin karşısına geçecek. Yakışıklı oyuncunun bu seneki partneri, 2015 yılında Victoria's Secret melekleri arasına katılmıştı.
23 yaşındaki genç modelin Instagram'da hatırı sayılı bir hayran kitlesi var. Romee Strijd'in Instagram'da 888 bin takipçisi var. Özel hayatına dair birçok paylaşımda bulunan genç modelin Türk erkekleri tarafından yakın markaja alınması an meselesi.
Çünkü reklam çekimlerinin Türkiye'de yapılacak olacağını düşünürsek Romee Strijd yakın bir zamanda Türkiye'de popüleritisine popülerlik katacağı kesin.
İşte Romee Strijd'in Instagram paylaşımlarından bazıları...
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