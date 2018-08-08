Kıvanç Tatlıtuğ servet değerindeki oyuncağıyla ava çıktı

Yaz aylarında Göcek, Bodrum ve Marmaris’e demirlediği teknesinde olan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Yalıkavak'taydı. Son olarak Hadi Be Oğlum filmiyle izleyiciyle buluşan Tatlıtuğ, balık tutkusu için aldığı yeni zodyak botun dümenine geçti. Zıpkın, ağ ve oltalarla doldurduğu ve tatilde balık avına çıktığı zodyak teknesini yenileyen Tatlıtuğ’un bu tekne için yaklaşık 300 bin lira ödediği belirlendi.