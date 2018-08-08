Kıvanç Tatlıtuğ servet değerindeki oyuncağıyla ava çıktı

Deniz tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ lüks yatıyla yetinmedi; zıpkın, olta ve su sporlarını daha rahat yapabileceği yeni bir zodyak bot aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ servet değerindeki oyuncağıyla ava çıktı

Yaz aylarında Göcek, Bodrum ve Marmaris’e demirlediği teknesinde olan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Yalıkavak'taydı. Son olarak Hadi Be Oğlum filmiyle izleyiciyle buluşan Tatlıtuğ, balık tutkusu için aldığı yeni zodyak botun dümenine geçti. Zıpkın, ağ ve oltalarla doldurduğu ve tatilde balık avına çıktığı zodyak teknesini yenileyen Tatlıtuğ’un bu tekne için yaklaşık 300 bin lira ödediği belirlendi.

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Kıvanç Tatlıtuğ servet değerindeki oyuncağıyla ava çıktı

Yalıkavak Marina’dan av malzemeleri aldıktan sonra objektiflere takılan oyuncu görüntülendiğini fark edince hızını arttırdı. Marinaya giren 34 yaşındaki oyuncu sörf tahtasını alarak eşi Başak Dizer’in yanına gitti. Bot: 23.500 euro (yaklaşık 143 bin TL) Motor (2 adet): 20.600 dolar (108 bin TL) Navigasyon donanımıyla fiyat yaklaşık 300 bini buluyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ servet değerindeki oyuncağıyla ava çıktı

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un balık avına çıktığı tatilinden kareler...

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Kıvanç Tatlıtuğ servet değerindeki oyuncağıyla ava çıktı

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