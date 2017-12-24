Kıvanç Tatlıtuğ nasıl dolandırıldı?

Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. tarafından dolandırıldı. Vergilerini zamanında ödemesine rağmen büyük bir borçla karşı karşıya kalan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, savcılığa şikayette bulundu. Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.'nin ifadesini aldı. Erdal D.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağrıldı. Akşam’ın haberine göre, oyuncunun önümüzdeki hafta savcıya ifade vermesi bekleniyor. Twitter

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İddiaya göre; Tatlıtuğ, muhasebecisi Erdal D.’yle vergi kaydı açılması, vergi defterlerinin ve muhasebesinin tutulması, yapacağı sözleşmeler için hukuki, mali ve eğitimsel danışmanlık yapması konusunda anlaşmaya vardı. Tatlıtuğ, muhasebecisine aldığı hizmetler ve vergi borçlarını yatırması için farklı tarihlerde yüklü miktarda paralar yatırdı.Aldığı paralar sonrası muhasebeci, faturaları kestiğini ve Tatlıtuğ’un vergi defterine kaydettiğini beyan etti. Fakat yine iddiaya göre Erdal D., aldığı paraların tamamını yatırmayarak, himayesinde tuttu. Daha sonra vergi cezasını gören Tatlıtuğ, muhasebecisine ulaşmak istese de başarılı olamadı. Twitter

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Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. tarafından dolandırıldı. Vergilerini zamanında ödemesine rağmen büyük bir borçla karşı karşıya kalan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, savcılığa şikayette bulundu. Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.'nin ifadesini aldı. Erdal D.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağrıldı. Akşam’ın haberine göre, oyuncunun önümüzdeki hafta savcıya ifade vermesi bekleniyor. Twitter

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