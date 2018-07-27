Kıvanç Tatlıtuğ garajına eklediği yeni oyuncağına servet harcadı!

Otomobil tutkunu ünlüler deyince ilk akla gelen isimlerden biri de ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ. Otomobil tutkusu için para harcamaktan vazgeçmeyen Tatlııtuğ, son olarak Porsche 911 Carrera 4S için 1 milyon TL ödeme yaptı. Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendini ödüllendirdi. Akşam Life'ın haberine göre;