Kıvanç Tatlıtuğ garajına eklediği yeni oyuncağına servet harcadı!

Yakın zamanda Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmiyle sinemaseverlerle buluşacak olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, araba koleksiyonuna yeni bir oyuncak daha ekledi. Tatlıtuğ son olarak aldığı otomobile servet ödedi.

Kıvanç Tatlıtuğ garajına eklediği yeni oyuncağına servet harcadı!

Otomobil tutkunu ünlüler deyince ilk akla gelen isimlerden biri de ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ. Otomobil tutkusu için para harcamaktan vazgeçmeyen Tatlııtuğ, son olarak Porsche 911 Carrera 4S için 1 milyon TL ödeme yaptı. Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendini ödüllendirdi. Akşam Life'ın haberine göre;

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Kıvanç Tatlıtuğ garajına eklediği yeni oyuncağına servet harcadı!

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminde rol olan oyuncu, servet yatan garajına yeni bir oyuncak ekledi. Özellikle spor araçlara ilgi duyan Tatlıtuğ’un son tercihi 2013 model Porsche 911 Carrera 4S oldu. Yeni aracıyla birlikte Tatlıtuğ’un garajında böylelikle 5 otomobil ve 1 motosiklet bulunuyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un arabalarının fiyatları...

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Kıvanç Tatlıtuğ garajına eklediği yeni oyuncağına servet harcadı!

750 bin TL

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Kıvanç Tatlıtuğ garajına eklediği yeni oyuncağına servet harcadı!

950 BİN TL

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