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Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'u kandırmaya çalıştı! Bakın sonuç ne oldu

Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'u kandırmaya çalıştı! Bakın sonuç ne oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un av tutkusu yeni bir boyut kazandı. Bugünlerde farklı yerlerde tatillerini sürdüren ikili balık tutma yarışına girdi.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 15:18 - Güncelleme: 14-07-2018 15:18

Yazı birlikte açan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile meslektaşı Çağatay Ulusoy, tatilde balık tutma yarışına girdi. Bugünlerde farklı yerlerde tatil yapan iki arkadaş, yarışı WhatsApp üzerinden sürdürmeye devam etti.

Tatlıtuğ, balıkçıdan sipariş ettiği trança ile çekilmiş fotoğrafını arkadaşına gönderip onu kandırmaya çalıştı ancak Ulusoy 'oltaya gelmedi'. İkili arasında komik bir atışma yaşandı.kıvanç tatlıtuğ

Önce Bodrum’dan yazlık, ardından tekne satın alan Kıvanç Tatlıtuğ’un son yıllardaki en büyük hobisi, zıpkınla balık avlamak. Öyle ki Tatlıtuğ bu hobisini yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy'a da bulaştırdı. İkili ilk olarak geçen yaz zıpkın ve yem satın alarak tekne ile iki haftalık tatile çıkmıştı.

çağatay ulusoy

Önümüzdeki aylarda Netflix'in yeni dizisiyle adından söz ettireceği söylenen Ulusoy, o günden beri balık tutkusundan vazgeçmedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ
KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

27 Ekim 1983’te Adana’da, beş çocuklu bir ailenin bir ferdi olarak dünyaya geldi. Yenice Özel Çağ Lisesi mezunudur. 1997’de babasının ciddi bir kalp ameliyatı geçirmesinin ardından ailesiyle birlikte A

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