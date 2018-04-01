Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'den kanser şoku operasyon geçirdi

Türkiye'nin en beğenilen gözde çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinden herkesi üzen bir haber geldi. Başak Dizer'in operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'den kanser şoku operasyon geçirdi

Türkiye'nin en beğenilen gözde çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinden herkesi üzen bir haber geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, geçtiğimiz hafta Bursa'da bulunan özel bir hastanede endoskopi operasyonu geçirdiği ortaya çıktı.

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Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'den kanser şoku operasyon geçirdi

Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 senesinde Fransa’nın başkenti Paris’te evlenen ve bu sayede magazin basınının yakından takip ettiği Başak Dizer, geçtiğimiz hafta Bursa’da endoskopi operasyonu geçirdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'den kanser şoku operasyon geçirdi

Bunun yanı sıra Başak Dizer’in babasının uzun süredir Dizer’in endoskopi operasyonu geçirdiği hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'den kanser şoku operasyon geçirdi

SIK SIK ZİYARETE GİDİYORLAR; Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu ve yönetmenliğini üstleneceği Organize İşler 2’de rol alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ’un, eşi Başak Dizer ile birlikte sık sık Dizer’in babasını ziyaret etmek için Bursa’ya gittiği de gelen bilgiler arasında.

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