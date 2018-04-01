Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'den kanser şoku operasyon geçirdi

Türkiye'nin en beğenilen gözde çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinden herkesi üzen bir haber geldi. Başak Dizer'in operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

Türkiye'nin en beğenilen gözde çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinden herkesi üzen bir haber geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, geçtiğimiz hafta Bursa'da bulunan özel bir hastanede endoskopi operasyonu geçirdiği ortaya çıktı. Twitter

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Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 senesinde Fransa’nın başkenti Paris’te evlenen ve bu sayede magazin basınının yakından takip ettiği Başak Dizer, geçtiğimiz hafta Bursa’da endoskopi operasyonu geçirdi. Twitter

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Bunun yanı sıra Başak Dizer’in babasının uzun süredir Dizer’in endoskopi operasyonu geçirdiği hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Twitter

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