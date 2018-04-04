KİT'lere kadroda son durum 50 bin KİT' kadroya geçiyor mu?

KİT'lere kadro verilecek mi, 50 bin KİT son durum nedir soruları taşeron işçilere verilen kadro sonrası tekrar gündeme geldi. KİT yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılan çalışanlar kadro bekliyor. Şu ana kadar KİT'lerle ilgili herhangi bir kadro haberi gelmedi.

50 bin KİT'e kadro konusunda en son Mehmet Şimşek konuşmuş ve şunları söylemişti...

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında taşerona kadroda KİT'lerde dahil edilecek mi sorusu için "KİT'lerin taşerona kadroya dahil edilmesi son derece yanlış olur" demişti.

KİT NEDİR: KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelim olabilir.

KİT'İN SERMAYESİ KİME AİT: Önceleri sermayelerinin tamamı devlete ait olurken, daha sonraları yapılan yasal bir değişiklikle özel kesimle ortaklık şeklinde kurulmalarına izin verilmiş ve bundan sonra sayıları hızla artmıştır. Önceleri özel sermaye birikiminin ve müteşebbis sınıfının oluşmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan KİT’ler, sonraları süreklilik kazanmış ve Türk ekonomisi içinde ağırlıklı br yer tutmaya başlamıştır.