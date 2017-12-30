KİT'ler neden kadroya alınmıyor 50 bin kişi için son durum ne?

1 milyona yakın kişinin kadroya geçmesinin açıklanmasının ardından herkes kadro detaylarını merak etmeye başladı. Kadro detayları açıklandıktan sonra 50 bin KİT çalışanı kadroya geçemecek. Peki KİT çalışanlarıyla ilgili yeni düzenleme olacak mı KİT nedir?

Taşeron düzenlemesiyle yaklaşık 1 milyon kişiye kadro yolu açıldı. Ancak KİT olarak bilinen bazı kurumlar kapsam dışında bırakıldı. Bu kurumlardaki taşeron işçiler kadro düzenlemesinden şu anda yararlanamıyor. Ancak KHK’nın yürürlüğe gireceği 2 Ocak tarihine kadar sürpriz haber gelebilir.

PEKİ HANGİ ÇALIŞANLAR KADROYA GİREMEYECEK? Anadolu Ajansı ● BOTAŞ ● Çaykur ● Darülaceze Başkanlığı ● Devlet Hava Meydanları ● Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ● Doğal Afet Sigortaları Kurumu ● Elektrik Üretim AŞ ● Enerji Piyasaları İşletme AŞ ● Et ve Süt Kurumu ● Eti Maden ● Gayrimenkul Anonim Şirketi ● Hamitabat Elektrik ● İller Bankası ● Kemerköy Elektrik Üretim ● Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ● Makine Kimya (MKEK) ● Merkezi Finans ve İhale Birimi ● Merkezi Kayıt Kuruluşu ● Milli Mayın Faaliyet Merkezi ● PTT ● Soma Elektrik Üretim ● Sulama Birlikleri ● Sümer Holding ● Şeker Kurumu ● Devlet Demiryolları (TCDD) ● Ziraat Bankası ● Tarım İşletmeleri (TİGEM) ● TMSF ● Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ● Toplu Konut İdaresi ● Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ● Merkez Bankası ● TCDD Taşımacılık AŞ ● Demiryolu Makineleri Sanayii (TÜDEMSAŞ) ● Denizcilik İşletmeleri ● Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ● Elektrik İletim AŞ ● Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ ● Elektromekanik Sanayii AŞ ● Halk Bankası ● Türk Eximbank ● İhracatçılar Meclisi ● Kalkınma Bankası AŞ ● Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ● Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ● Türkiye Petrolleri AO (TPAO) ● TRT ● Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü ● Şeker Fabrikaları AŞ ● Taşkömürü Kurumu (TTK) ● Uydu Haberleşme ve İşletme (TÜRKSAT) ● Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) ● Yatırım Destek Ajansı ● Yeniköy- Yatağan Elektrik Üretim. Kİt’lerdeKİ 50 bİn İşÇİ Kapsamda

KİT NEDİR NEDEN KADROYA GEÇEMİYOR?

KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir. TCDD, Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), DHMİ, gibi kurumlar KİT'lere örnektir. KİT'lerde sözleşmeli memur olarak çalışılabilir, yani KİT'lerde çalışanlar 657'li bir memur gibi haklara sahiptir. Bu nedenle taşeron işçi kapsamına girmiyorlar.

ERGÜN ATALAY AÇIKLAMA YAPTI

KİT konusuna dikkat çeken isimlerden biri olan Türk İş başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı. Canlı yayına katılan Ergün Atalay, KİT işçileri için mücadele edeceğini söyledi.