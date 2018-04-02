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Kitap okurken MOBESE'ye takılan öğrenciye büyük sürpriz

Kitap okurken MOBESE'ye takılan öğrenciye büyük sürpriz

Siirt'te koyun otlatırken kitap okuma anları MOBESE kameralarınca kaydedilen 15 yaşındaki Kader Özer, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 19:59 - Güncelleme: 02-04-2018 19:59

Siirt'te biri down sendromlu 10 kardeşi bulunan 14 Eylül Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Özer'in Afetevleri Mahallesi'ndeki boş bir arazide koyun otlattığı sırada kitap okuyuşu, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Olayın iletilmesi üzerine durumdan haberdar olan İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, Özer'i İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında İstanbul ve Çanakkele'yi gezecek öğrenci grubuna dahil etti.

"ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETMEK ÇOK GÜZEL"

Özer, koyunları otlatırken KGYS kameralarınca görüntülendiğinden haberi olmadığını belirterek, şunları anlattı:

"Kitap okurken bir polis ağabey yanıma geldi, daha sonra ailemle iletişime geçti. İstanbul ve Çanakkale'ye geziye götürmek istediklerini söyledi. Kitap okumanın bir faydasını da burada gördüm. İstanbul ve Çanakkale'yi daha önce hiç görmedim, gideceğim için çok mutluyum. Şehitliği ziyaret etmek çok güzel. Bunu sağlayacak olan Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum."

DOKTOR OLMAYI HEDEFLİYOR

Kitap okumayı çok sevdiğini anlatan Özer, "Sadece koyun otlatırken değil, boş zamanlarımda hep kitap okurum. Kitap okumak sadece boş zamanını değerlendirmek değil, insanın daha zeki olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Tıp fakültesini kazanıp, doktor olmayı arzuladığını işaret eden Özer, "Beyin cerrahı olmayı hedefliyorum. Beyin cerrahı olunca nasıl hastalarımın olacağını, nasıl işler başaracağımı düşünerek kitap okuyorum." dedi.

"OKUMAK İSTEYENLERE KİTAPLARINI ALACAĞIZ"

Müdür vekili Kızılay da koyun otlatırken aynı zamanda kitap okuyan genç kızı gördüklerinde mutlu olduklarını söyledi.

Kader'in kitap okuyarak kendisini geliştirdiğini kaydeden Kızılay, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Kader de diğer arkadaşlarına aracı olacak inşallah. Kitap okumak isteyen arkadaşlarına o aracılık yapacak. Okumak isteyenlere kitaplarını alacağız. İnşallah bütün gençlerimiz zararlı şeylerden uzak kalıp, kitap okuyarak boş zamanlarını değerlendirirler."

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından desteklenen İçişleri Bakanlığınca uygulamaya geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında aralarında Kader'in de yer aldığı 100 öğrenciyi İstanbul ve Çanakkale'ye göndereceklerini belirten Kızılay, şunları dile getirdi:

"Gençlerin milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek için böyle bir proje başlatıldı. İnşallah güzel duygularla oradan geri dönecekler. Kader, proje kapsamında Çanakkale ve İstanbul'a gitmeyi herkesten önce hak ediyor. Kitap okumak isteyen gençlerimizin yanındayız, gençlerimiz zararlı şeylerden uzak dursunlar."

Öğretmen Tuğba Dedeçam ise Kader'in derslerinde çok başarılı olduğunu belirterek, "Öğretmenleri olarak Kader'den çok memnunuz." dedi.

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