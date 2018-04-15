Kısmetse Olur'un Melis'inin dudak dudağa pozu olay yarattı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı ile tanınan Melis Buse Betkayan'ın dudak dudağa fotoğrafı olay yarattı.

Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran gelin adayı Melis Buse Betkayan, annesiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı, hayranlarını ikiye böldü. Melis Buse Betkayan'ın estetik yaptırdıktan sonra paylaştığı fotoğraflar da çok konuşulmuştu ancak bu kadar değil...

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Kısmet Olur yarışmasındayken evin en sivri dilli gelin adayı olan Melis Buse Betkayan, Instagram paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Melis Buse Betkayan'ın dudak dudağa çektirdiği o fotoğraf binlerce yorum aldı.



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ANNESİYLE DUDAK DUDAĞA; Melis Buse Betkayan, annesiyle dudak dudağa çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Melis Buse Betkayan'ın bu fotoğrafı olay oldu.







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