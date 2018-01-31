Kısmetse Olur Murat Özbakan’a öz kızından büyük şok!

Kısmetse Olur Murat Özbakan’a öz kızından büyük şok!

Kısmetse Olur' isimli yarışmayla tanınan damat adayı Murat Özbakan’ın 10 yıl önce boşandığı eşinden olan kızı Tuğba Özbakan (21), babasının soyadını nüfus kağıdından sildirmek ve annesinin soyadı olan 'Sertçelik'i kullanmak için açtığı davayı kazandı. Tuğba Özbakan, duruşmada babasının bir ses kaydında kadın pazarlığından bahsettiğini ve başka bir programda da gayrimeşru çocuk olayında isminin geçtiğini iddia etti.

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Kısmetse Olur Murat Özbakan’a öz kızından büyük şok!

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müvekilleri Tuğba Özbakan adına başvuran Avukat Zehra Taşkıran dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Murat Özbakan ile Funda Sertçelik 2008 yılında boşandı. Tuğba Özbakan o tarihten beri annesiyle birlikte yaşamaktadır. Baba Murat Özbakan bir süre önce bir televizyon kanalında yayımlanan 'Kısmetse Olur' programına katıldı.

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Kısmetse Olur Murat Özbakan’a öz kızından büyük şok!

Programda Murat Özbakan kendisine ait bir ses kaydının yayımlanması üzerine yarışmadan derhal elendi. İfşa edilen ses kaydında Murat Özbakan’ın kadın pazarladığı iddia ediliyordu.

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Kısmetse Olur Murat Özbakan’a öz kızından büyük şok!

'Kısmetse Olur' programından elenen Murat Özbakan bu defa 'Gel Barışalım' adlı programa katıldı. En son Esra Erol’un sunduğu Atv’de evlilik programına katılan Murat Özbakan’ın gayrimeşru bir çocuk olayında adı geçti.

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