Kısmetse Olur Ayça bir bir ifşa etti! Aşklar ve kavgalar senaryo muydu

Kanal D ekranlarının bir döneme damga vuran izdivaç programı Kısmetse Olur ile ünlenen Ayça Ekin Beğen, konuk olduğu bir Youtube programında bomba itiraflarda bulundu. Yaşanan birçok olayın kurgu olduğunu söyleyen Beğen, programın sunucusunun "Tankut ve Daniela aşkı gerçek miydi?" sorusu karşısında ise şunları dile getirdi;
"Değildi. Aslında orada birçok ilişki gerçek değildi. Kimin kiminle olacağını editörler söylerdi. Yapımcılar bu tür ufak şeylerle ilgilenmezdi. Ya da kızlar kimi beğenmiş, kiminle görüşmek istiyorsa ona göre ayarlanırdı."
"Kavgayı 2 Dakika Önce Kapıda Planlamıştık": Yaşanan kavgaların da gerçek olmadığını itiraf eden Ayça Ekin Beğen, "Mesela Melis ile benim kavgalarım asla gerçek değildi. Bir kavgamızı iki dakika önce kapıda planlamıştık. Melis’e 'Yayın çok durgun. Bir şey yapmamız lazım' demiştim ve bir bahane uydurup kavga etmiştik" dedi.
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