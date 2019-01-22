Kısmetse Olur Ayça bir bir ifşa etti! Aşklar ve kavgalar senaryo muydu

Kanal D'nin fenomen programı Kısmetse Olur'un yayınlandığı dönemde en çok konuşulan isimlerinden olan Ayça Ekin Beğen, konuk olduğu bir Youtube kanalında programda yaşanılanlara dair her şeyi bir bir ifşa etti.

Kısmetse Olur Ayça bir bir ifşa etti! Aşklar ve kavgalar senaryo muydu

Kanal D ekranlarının bir döneme damga vuran izdivaç programı Kısmetse Olur ile ünlenen Ayça Ekin Beğen, konuk olduğu bir Youtube programında bomba itiraflarda bulundu. Yaşanan birçok olayın kurgu olduğunu söyleyen Beğen, programın sunucusunun "Tankut ve Daniela aşkı gerçek miydi?" sorusu karşısında ise şunları dile getirdi;

114
Kısmetse Olur Ayça bir bir ifşa etti! Aşklar ve kavgalar senaryo muydu

"Değildi. Aslında orada birçok ilişki gerçek değildi. Kimin kiminle olacağını editörler söylerdi. Yapımcılar bu tür ufak şeylerle ilgilenmezdi. Ya da kızlar kimi beğenmiş, kiminle görüşmek istiyorsa ona göre ayarlanırdı."

214
Kısmetse Olur Ayça bir bir ifşa etti! Aşklar ve kavgalar senaryo muydu

"Bize Görüntüler İzletiliyordu": Yayın öncesi editörlerin kendileriyle toplantı yaptığını belirten Beğen, "Yayın öncesinde bize görüntüler izletiliyordu. 'Bu görüntü verilecek. Ona göre davranın' deniliyordu. Ama elimize bir senaryo verilmiyordu" ifadelerini kullandı.

314
Kısmetse Olur Ayça bir bir ifşa etti! Aşklar ve kavgalar senaryo muydu

"Kavgayı 2 Dakika Önce Kapıda Planlamıştık": Yaşanan kavgaların da gerçek olmadığını itiraf eden Ayça Ekin Beğen, "Mesela Melis ile benim kavgalarım asla gerçek değildi. Bir kavgamızı iki dakika önce kapıda planlamıştık. Melis’e 'Yayın çok durgun. Bir şey yapmamız lazım' demiştim ve bir bahane uydurup kavga etmiştik" dedi.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro