Kısmetse Olur Ayça bir bir ifşa etti! Aşklar ve kavgalar senaryo muydu

Kanal D'nin fenomen programı Kısmetse Olur'un yayınlandığı dönemde en çok konuşulan isimlerinden olan Ayça Ekin Beğen, konuk olduğu bir Youtube kanalında programda yaşanılanlara dair her şeyi bir bir ifşa etti.

Kanal D ekranlarının bir döneme damga vuran izdivaç programı Kısmetse Olur ile ünlenen Ayça Ekin Beğen, konuk olduğu bir Youtube programında bomba itiraflarda bulundu. Yaşanan birçok olayın kurgu olduğunu söyleyen Beğen, programın sunucusunun "Tankut ve Daniela aşkı gerçek miydi?" sorusu karşısında ise şunları dile getirdi; Twitter

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"Değildi. Aslında orada birçok ilişki gerçek değildi. Kimin kiminle olacağını editörler söylerdi. Yapımcılar bu tür ufak şeylerle ilgilenmezdi. Ya da kızlar kimi beğenmiş, kiminle görüşmek istiyorsa ona göre ayarlanırdı." Twitter

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"Bize Görüntüler İzletiliyordu": Yayın öncesi editörlerin kendileriyle toplantı yaptığını belirten Beğen, "Yayın öncesinde bize görüntüler izletiliyordu. 'Bu görüntü verilecek. Ona göre davranın' deniliyordu. Ama elimize bir senaryo verilmiyordu" ifadelerini kullandı. Twitter

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