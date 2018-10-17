Kışlıkları kenara kaldırın! Pastırma sıcakları geliyor

Türkiye, kasım ayında yaklaşık 2 hafta pastırma sıcaklarını yaşayacak.15 gün etkili olması beklenen pastırma sıcakları, kasım ayının ilk günlerinde başlayacak ve hava sıcaklığını 6-7 derece artıracak.

Milliyet'te yer alan haberde, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerine yer verildi.

SICAKLIK FARKI 20 DERECE

Şen, pastırma sıcağının oluşması için gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın 20 derece olması gerektiğini belirterek, “Pastırma sıcaklıkları esas olarak Kayseri ve çevresinde meydana geliyor. Batı’da olmaz. Çünkü gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkı azdır. Ardından da kış mevsimine geçilir” dedi.

GECELERİ AYAZ OLUR

Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzlerin sıcak, gecelerin ise ayaz olduğunu ifade eden Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse de, en belirgin özelliğin geceleri gökyüzünün açık olması, sabah ise sis ve pusun görülmesi olduğunu söyledi