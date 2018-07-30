Kıskanan eşi tarafından boğularak öldürüldü

ANTALYA'da, kıskançlık krizine giren Tolga D. (26), tartıştığı eşi Zübeyde D.'yi (21) boğarak öldürdü. Demirbozan'ın 1 ay önce de eşine av tüfeğiyle ateş ettiği, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Kıskanan eşi tarafından boğularak öldürüldü

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3872 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 3 yaşındaki oğulları bir arkadaşlarında misafir olan Zübeyde ve Tolga D. arasında, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga D., eşini boğarak öldürdü. Ardından gidip, oğlunu alan Tolga D., kaçtı.

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Kıskanan eşi tarafından boğularak öldürüldü

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ: Zübeyde D.'nin cansız bedenini, eve gelen arkadaşları buldu. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri çağırıldı. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, genç kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Zübeyde D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, cinayet şüphelisi Tolga D. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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Kıskanan eşi tarafından boğularak öldürüldü

Tolga D.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Ben onu herkesten kıskanıyordum. Defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmedi. Aramızda tartışma çıkınca boğup, öldürdüm" dediği öğrenildi. Tolga D., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kıskanan eşi tarafından boğularak öldürüldü

ATEŞ DE ETMİŞ: Tolga D.'nin, yaklaşık 1 ay önce de eşine av tüfeğiyle ateş ettiği, genç kadının saldırıdan yara almadığı, şüphelinin ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

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