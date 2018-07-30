Kıskanan eşi tarafından boğularak öldürüldü

Tolga D.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Ben onu herkesten kıskanıyordum. Defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmedi. Aramızda tartışma çıkınca boğup, öldürdüm" dediği öğrenildi. Tolga D., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilecek.

