Kısır yapıyor söylentisi çıktı aşı reddi sayısı patlama yaptı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), son yıllarda hızla artan ve toplum sağlığını tehdit eden aşı reddini masaya yatırdı. 2011 yılında sadece 183 adet olan aşı reddi sayısı, otaya atılan dedikodular sebebiyle 2017 yılında 23 bin 600’e ulaştı. Aşı reddine ilişkin son verileri açıklayan AHEF Başkanı Atakan "Eğer rakam 50 binleri geçerse toplum sağlığı açısından, özellikle de bebekler için hayati riskler söz konusu" dedi.



Artvin’de düzenlenen programda konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şenol Atakan, kamuoyunda yanlış inanışlar sebebiyle aşı reddinin her yıl katlanarak arttığını, bunun da toplum sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Aşı reddi sayısı 23 bin 600’e ulaştı

2011 yılında sadece 183 adet olan aşı reddi sayısının 2017 yılında 23 bin 600’e ulaştığının bilgisini paylaşan Atakan " Eğer rakam 50 binleri geçerse toplum sağlığı açısından, özellikle de bebeklerimiz için hayati riskler söz konusu olabilir” uyarısında bulundu.

'Kısır yapıyor' söylentisi çıkarıldı

Dr. Atakan, “Toplumumuzda tamamen yanlış inanışlarla aşı reddi olduğunu görüyoruz. Aşı kısır yapar, ithal ürün bizi hasta eder, içerisinde civa var, alüminyum var gibi inanışlarla insanlar aşı yaptırmaktan korkar hale gelmiş. Burada sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin de maalesef etkisi var. Oysaki Türkiye dünyada aşı konusunda en hassas ülkelerden biri. Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor ve aşıların neredeyse tamamı ücretsiz. Ancak kamuoyunda hızla artan bu yanlış bilincin düzeltilmesi lazım” diye konuştu.