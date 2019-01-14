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Kışın 4 kat artan kalp krizi riski için bu önerilere kulak verin

Kışın 4 kat artan kalp krizi riski için bu önerilere kulak verin

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erkan Avcı, kış aylarında kalp krizi riskinin 3-4 kat daha fazla olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 02:00 - Güncelleme: 14-01-2019 02:00

Türkiye’de her yıl yaklaşık 100 bin kişi kalp krizi sebebiyle hayatını kaybediyor. Kalp krizi esnasında atılan doğru adımlar ise hastaya zaman kazandırarak, kalbin yeniden sağlıkla atmasını sağlayabiliyor.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erkan Avcı, “Kış aylarında yaza nazaran kalp krizi 3-4 kat artmaktadır. Bunun sebebi soğukla birlikte damarların aşırı kasılma ve kanın pıhtılaşmasının artmasıdır. Çok soğuk saatlerde, özellikle yorucu ve uzun süreli yürüyüşler yapılmamalıdır. Bu tarz efor gerektiren hareketlerde kalbin yorulması ve soğuk hava kalp krizini tetikliyor." şeklinde konuşarak uyarılarda bulundu.

Nelere dikkat edilmelidir?
Avcı, "Kışın meyve ve sebze tüketimi azalıyor.Daha çok baklagiller ve et ağırlıklı enerji veren besinler tüketiliyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Taze sebze ve meyve tüketimini arttırmak gerekiyor” dedi.

Kış aylarında ilaç tüketimine de dikkat etmek gerektiğini belirten Avcı, “Özellikle kan sulandırıcı ve damar genişleticilere önem verilmelidir. Bazı grip ilaçlarının içerisinde nabzı yükselten ve kalbi yoran maddeler var. Mutlaka bu ilaçları kullanmadan doktora kalp rahatsızlığının olduğu belirtilmelidir. Bu tarz ilaçlar kalp krizi riskini yükseltmektedir. Bunlara dikkat edilirse kış daha güvenli geçer” şeklinde konuştu.

Yağlı ve hazır gıdalardan uzak durulması gerektiğini anlatan Erkan Avcı, “Bazı yardımcı gıdalar var. Omega-3 gibi, bunlar da takviye olarak kullanılabilir." şeklinde tavsiyede de bulundu.

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