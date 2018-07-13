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Kişilerin beyin anatomisi parmak izi gibi farklı

Kişilerin beyin anatomisi parmak izi gibi farklı

İSVİÇRE'de Zürih Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, genetik faktörler ve bireysel yaşam deneyiminin, kişilerin beyinlerini birbirinden farklı kıldığını gösterdi. Her bireyin beyin anatomisinin, parmak izi gibi benzersiz olduğu belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 04:40 - Güncelleme: 13-07-2018 04:40

İSVİÇRE'de Zürih Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, genetik faktörler ve bireysel yaşam deneyiminin, kişilerin beyinlerini birbirinden farklı kıldığını gösterdi. Her bireyin beyin anatomisinin, parmak izi gibi benzersiz olduğu belirlendi.

Lutz Jäncke liderliğinde yapılan araştırmada, 191 yaşlı ve sağlıklı katılımcının beyinleri 2 yıl süresince 3 defa MRI (manyetik rezonans görüntüleme) yöntemiyle incelendi. 

Beynin hacmi, korteksin kalınlığı, gri ve beyaz maddenin yoğunluğu gibi çok genel olanların yanı sıra 450'yi aşkın anatomik özelliği değerlendirmeye alan bilim adamları, her bir katılımcıda özgül beyin anatomisi özellikleri tespit etti. 

Jäncke, genetik ve genetik olmayan faktörlerin açıkça beynin hem fonksiyonunu hem de anatomisini etkilediğini belirterek "Çalışmamızla insanların beyin yapısının çok bireysel olduğunu doğrulamayı başardık." ifadesini kullandı. 

 


 

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