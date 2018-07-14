  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kısıklı'da demokrasi nöbeti

Kısıklı'da demokrasi nöbeti

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında, Kısıklı Millet Parkı'nda vatandaşlar, çadırda demokrasi nöbeti tutmaya başladı

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-07-2018 10:53 - Güncelleme: 14-07-2018 10:53

15 Temmuz gazileri ve vatandaşlar, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak için Kısıklı Millet Parkı'nda çadır kurup demokrasi nöbeti başlattı. Yanlarına gelenlere çadırlarında yaptıkları çayı ikram eden vatandaşlar, 15 Temmuz Pazar akşamına kadar nöbet tutacak. 

Çadır kurup nöbet tutan 15 Temmuz gazisi Yusuf Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbeti bırakmadıklarını, her daim vatan için nöbette olacaklarını söyledi. 

Nöbetleri tekrar hatırlamak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak için gayret ettiklerini dile getiren Çiftçi, "Verdiğimiz bu mücadelenin unutulmaması, milletimizin bu mücadeleyi gelecek nesillere aktarabilmesi için her daim elimizden geleni yapacağız. Vatanımız için canımız da kanımız da feda olsun. Biz burada nöbetteyiz, nöbeti bırakmadık." diye konuştu. 

Demokrasi nöbeti tutan Erdem Söylemez ise diriliş ruhunun sembolü olan Kısıklı'da bir araya geldiklerini anlatarak, "15 Temmuz'un ilk yıl dönümünde kütüphane kurmuştuk. Birçok güzel etkinlik gerçekleştiriyoruz. Burada en güzel etkinlik, birbirini hiç tanımayan insanların burada dostluklar kurmalarıdır." ifadelerini kullandı. 

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kısıklı'da demokrasi nöbeti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro