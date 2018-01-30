Kiselyov: Erdoğan'la savaşmak ABD’nin işine gelmez

Rusya'nın tanınmış gazetecilerinden Dmitri Kiselyov, Suriye'de savaş yerine siyasi çözüm yollarının aranması gerektiğini söyledi. Rusya'nın da dahil olduğu anlaşmalara rağmen ABD'nin Suriye'de yeni bir devlet oluşturduğunu belirten Kiselyov, ABD'nin Türkiye ile savaşmaktan çekindiğini söyledi.

Devlet televizyon kanalı Rossiya’da canlı yayında konuşan Kiselyov, Suriye'deki iç savaşı değerlendirdi. Uzunca bir süredir Suriye'de iç karışıklık yaşandığını hatırlatan Kiselyov, sorunun çözümü için tarafların siyasi çözüm yolları konusunda uzlaşmaya varmaları gerektiğini kaydetti.

"ABD DEVLET KURMAYA ÇALIŞIYOR"

Canlı yayında Rusya'nın Suriye'deki krize yönelik çabalarından da örnekler veren Kiselyov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hatırlatarak Rusya'nın da imzası olan anlaşmalara rağmen ABD'nin Suriye'de aynı iğne batırmak gibi ayrı bir devlet kurmaya çalıştığını söyledi.

"TÜRKİYE İLE SAVAŞMAK ABD'NİN İŞİNE GELMEDİ"

Afrin Harekatı'na da değinen gazeteci, Türkiye'nin ABD'nin hamlesini fark ederek kendi için güvenlik önlemleri aldığını söyledi. Operasyonun bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini de ifade eden Kiselyov, bu hamle sonrası ABD'nin anında PKK/PYD'yi sattığını, ihanet ettiğini kaydetti. ABD'nin ilk adım olarak PYD'ye silah sevkiyatını durduğunu söyleyen Kiselyov, "Tüm bunlar gösteriyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile savaşmak ABD'nin işine gelmiyor" diye konuştu.

Teröristlerin revirlerine bakın tünelden çıkan onlarca... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD'de şaşkınlık yaratan istifa! Mart ayını beklemeden...

Pentagon Sözcüsü: Menbiç’teki tek muhatabımız...





KAYNAKFUAT SAFAROV/ KAFKASSAM