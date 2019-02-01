Kış yorgunluğuna birebir olan bu besinleri kesinlikle tüketin

Etkisini artıran bu soğuk havalarda vücudun daha az serotonin salgıladığını ve bunun da 'kış yorgunluğuna' neden olduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Terekeci, yorgunluğu azaltmak için tüketilmesi gereken besinleri açıkladı.

Kış yorgunluğuna birebir olan bu besinleri kesinlikle tüketin

Kış aylarında pek göremediğimiz güneş dolayısıyla D vitamini düzeyinin düşmesiyle birlikte, hem fiziksel hem de psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Doç. Dr. Terekeci, kış yorgunluğundan etkilenmemek için önemli tavsiyelerde bulundu. Mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin, oksijen ve güneş ışığıyla birleştiğinde, kişinin kendini daha mutlu ve enerjik hissetmesini sağladığını belirten Terekeci, kış aylarında serotonin salgısının azaldığına değinerek, bu durumun da kolay hastalanmaya yol açtığından bahsetti.

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Kış yorgunluğuna birebir olan bu besinleri kesinlikle tüketin

Serotoninin, mide bağırsak ve sindirim sisteminin doğru çalışabilmesi için önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hakan Terekeci, en büyük desteğin doğru beslenme olduğunu hatırlatarak, aşağıdaki besinleri tüketmemizi önerdi:

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Kış yorgunluğuna birebir olan bu besinleri kesinlikle tüketin

"Kış aylarında özellikle taze sebze ve meyvelerin tüketimi çok önemlidir. Çünkü serotonin, triptofan denilen bir madde tarafından sentezleniyor. Vücutta yapılamayan bu maddenin en önemli kaynağı, et, süt ve süt ürünleri ile kış sebzeleri ve meyveleridir. Özellikle, brokoli, lahana, ıspanak, patates gibi sebzeler de triptofan açısından zengindir. Bununla birlikte, bakliyatları ve özellikle kaju, ceviz, fındık, antep fıstığı, badem gibi besinleri yeterli miktarda tüketerek vücudumuzda serotonin salgısını artırmak mümkün."

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Kış yorgunluğuna birebir olan bu besinleri kesinlikle tüketin

ERKEN UYANMAK: Günümüzde kullanılan birçok antidepresan ilaç vücutta serotonin yıkımını engellemek veya geciktirmek için kullanılıyor. Ancak serotonin eksikliğinde yerine koyma şansımız bulunmuyor. Bu nedenle serotonin salgısını attıracak gıdaları yoğun olarak tüketerek, güneşli günlerde açık havada yürüyüşler yaparak eksilen serotonini tamamlamak mümkün olabiliyor. Sabahları yorgun uyanmak, gün içerisinde enerji sorunu yaşamak, serotonin eksikliğinin belirtisi olabilir.

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