Kış yorgunluğuna birebir olan bu besinleri kesinlikle tüketin

"Kış aylarında özellikle taze sebze ve meyvelerin tüketimi çok önemlidir. Çünkü serotonin, triptofan denilen bir madde tarafından sentezleniyor. Vücutta yapılamayan bu maddenin en önemli kaynağı, et, süt ve süt ürünleri ile kış sebzeleri ve meyveleridir. Özellikle, brokoli, lahana, ıspanak, patates gibi sebzeler de triptofan açısından zengindir. Bununla birlikte, bakliyatları ve özellikle kaju, ceviz, fındık, antep fıstığı, badem gibi besinleri yeterli miktarda tüketerek vücudumuzda serotonin salgısını artırmak mümkün."