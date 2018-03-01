Kış saati uygulaması bitecek mi? Berat Albayrak açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kış saati uygulaması ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Önergeyi CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker vermişti.

Soru önergesini yanıtlayan Berat Albayrak, 'Yaz Saati Uygulaması'nın (YSU) devreye alındığı bir yıl önceki yıla göre elektrik tüketim artış oranı hızının yüzde 60'lardan yüzde 40 seviyelerine gerilediğini, YSU'nun devam ettirildiği Kasım-Aralık 2016 ve Ocak-Mart 2017 döneminde 1 milyon 308 bin 297 MWh tasarruf sağlandığını belirtti.

Albayrak, elde edilen tasarruf değerin ekonomik karşılığının tek zamanlı tarifeler için 538 milyon 689 bin 139 TL ve üç zamanlı tarifeler için 801 milyon 602 bin 430 TL olduğunu ifade etti.

Kış Saati Uygulamasının kaldırılmasıyla farklı yöntemlerle yapılan tüm analizlerde enerji tasarrufunun sağlandığının görüldüğünü belirten Albayrak, uygulamanın değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar veya bu yönde yapılan herhangi bir hazırlık bulunmadığını kaydetti.