Kış ne zaman gelecek?

Yardımcı Doç. Dr. Abdullah Karaman ise bu konuyla ilgili "İstanbul'daki hava ve iklim durumunu konuşmak ilgimizi çekiyor ama bunu bölgede, hatta dünyada olan biteni anlamadan konuşamayız. Bunun en güzel örneklerinden biri de içinde yaşadığımız dönem. Geçen kış öncesinde pek çok anlamda iklim ekstremleri yaşandı, 2016 deyim yerindeyse rekorların yılı oldu. 137 yıllık modern gözlem devrindeki en yüksek küresel sıcaklık ortalaması, en yüksek deniz suyu sıcaklıkları ve en yüksek deniz seviyesi, kutuplardaki deniz buzunda uydu çağı boyunca görülmemiş bir erime, suyun döngüsünde ekstremler 2016'ya damga vurdu. Özellikle kuzey kutup bölgesindeki büyük ölçekli salınım bizi doğrudan etkiledi. Oralardaki rekor ısınma, ve Avrasya'ya kayan soğuk hava bizde geçen kış unutulmaz kar ve soğuk anıları bıraktı" diyor.