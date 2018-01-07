Kış ne zaman gelecek?

Meteorolojinin son tahminlerine göre Perşembe gününden itibaren yurt genelinde yağmurlar geliyor. Yard. Doç. Dr. Abdullah Karaman, "İstanbul'da Ocak ayı ortasında kısa süreli bir soğuma haricinde sıcaklıklar büyük ölçüde mevsim normallerinin üzerinde görünüyor. Şubat'ın başlamasıyla birlikte işler değişebilir ama genel olarak normalden ılık ve daha az yağışlı bir kış geçireceğiz" diyor.
Meteorolojinin son tahminlerine göre 11 Perşembe gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak ve yağışlar görülecek. 14 Ocak pazar günü pek çok kentte kar yağışı görülebilir.Peki, bu yıl kış neden daha sıcak geçiyor?
Yardımcı Doç. Dr. Abdullah Karaman ise bu konuyla ilgili "İstanbul'daki hava ve iklim durumunu konuşmak ilgimizi çekiyor ama bunu bölgede, hatta dünyada olan biteni anlamadan konuşamayız. Bunun en güzel örneklerinden biri de içinde yaşadığımız dönem. Geçen kış öncesinde pek çok anlamda iklim ekstremleri yaşandı, 2016 deyim yerindeyse rekorların yılı oldu. 137 yıllık modern gözlem devrindeki en yüksek küresel sıcaklık ortalaması, en yüksek deniz suyu sıcaklıkları ve en yüksek deniz seviyesi, kutuplardaki deniz buzunda uydu çağı boyunca görülmemiş bir erime, suyun döngüsünde ekstremler 2016'ya damga vurdu. Özellikle kuzey kutup bölgesindeki büyük ölçekli salınım bizi doğrudan etkiledi. Oralardaki rekor ısınma, ve Avrasya'ya kayan soğuk hava bizde geçen kış unutulmaz kar ve soğuk anıları bıraktı" diyor.
2017 de yine küresel sıcaklıkların normallerin çok üzerinde seyrettiği bir yıl oldu ama El Nino etkisinin yitimiyle 2016'nın biraz gerisinde kaldı. Özellikle tropikal siklonların etkisi geçtiğimiz yılda zirve yaptı. Öte yandan büyük ölçekli sirkülasyon kutup bölgesindeki ekstrem durumu bir nebze toparladı, dolayısıyla kışa girdiğimiz aylarda 2016'daki kutupsal hava salınımını yaşamadık. Bu nedenle buralarda geçen kışa benzer bir seyir de beklemiyorduk, nitekim halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar ve yer yer kuru bir dönem geçiriyoruz. Peki soğuk hava nerede? Kürenin öte yanında. Kuzey Amerika'da çok şiddetli soğuklar hakim.
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