Kış ne zaman gelecek?

Kış ne zaman gelecek?

Meteorolojinin son tahminlerine göre Perşembe gününden itibaren yurt genelinde yağmurlar geliyor. Yard. Doç. Dr. Abdullah Karaman, "İstanbul'da Ocak ayı ortasında kısa süreli bir soğuma haricinde sıcaklıklar büyük ölçüde mevsim normallerinin üzerinde görünüyor. Şubat'ın başlamasıyla birlikte işler değişebilir ama genel olarak normalden ılık ve daha az yağışlı bir kış geçireceğiz" diyor.

115
Kış ne zaman gelecek?

Meteorolojinin son tahminlerine göre 11 Perşembe gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak ve yağışlar görülecek. 14 Ocak pazar günü pek çok kentte kar yağışı görülebilir.Peki, bu yıl kış neden daha sıcak geçiyor?

215
Kış ne zaman gelecek?

Yardımcı Doç. Dr. Abdullah Karaman ise bu konuyla ilgili "İstanbul'daki hava ve iklim durumunu konuşmak ilgimizi çekiyor ama bunu bölgede, hatta dünyada olan biteni anlamadan konuşamayız. Bunun en güzel örneklerinden biri de içinde yaşadığımız dönem. Geçen kış öncesinde pek çok anlamda iklim ekstremleri yaşandı, 2016 deyim yerindeyse rekorların yılı oldu. 137 yıllık modern gözlem devrindeki en yüksek küresel sıcaklık ortalaması, en yüksek deniz suyu sıcaklıkları ve en yüksek deniz seviyesi, kutuplardaki deniz buzunda uydu çağı boyunca görülmemiş bir erime, suyun döngüsünde ekstremler 2016'ya damga vurdu. Özellikle kuzey kutup bölgesindeki büyük ölçekli salınım bizi doğrudan etkiledi. Oralardaki rekor ısınma, ve Avrasya'ya kayan soğuk hava bizde geçen kış unutulmaz kar ve soğuk anıları bıraktı" diyor.

315
Kış ne zaman gelecek?

2017 de yine küresel sıcaklıkların normallerin çok üzerinde seyrettiği bir yıl oldu ama El Nino etkisinin yitimiyle 2016'nın biraz gerisinde kaldı. Özellikle tropikal siklonların etkisi geçtiğimiz yılda zirve yaptı. Öte yandan büyük ölçekli sirkülasyon kutup bölgesindeki ekstrem durumu bir nebze toparladı, dolayısıyla kışa girdiğimiz aylarda 2016'daki kutupsal hava salınımını yaşamadık. Bu nedenle buralarda geçen kışa benzer bir seyir de beklemiyorduk, nitekim halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar ve yer yer kuru bir dönem geçiriyoruz. Peki soğuk hava nerede? Kürenin öte yanında. Kuzey Amerika'da çok şiddetli soğuklar hakim.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat