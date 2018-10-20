Kış kebabı kestane için alarma geçtiler!

BURSA'da ekipler kestanede verimi yüzde 25 oranında düşüren ‘Kestane Gal Arısı’ na karşı alarma geçti. Zararlı Gal Arısı'nı yok etmesi için doğaya ‘Torymus Sinensis’ adlı yararlı böcekler salınacak.

İnegöl’de daha çok kırsal mahallelerde üretilen kestanede önemli oranda rekolte düşüşü yaşandı. Yapılan incelemelerde, kestanede verimi düşürenin zararlı ‘Kestane Gal Arısı’ olduğu belirlendi. Twitter

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60 TON ALIYORDUK ŞİMDİ İSE...

Bursa Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Özden Açıcı başkanlığındaki heyet, kestane üreticileriyle bir araya geldi. Üreticiler, kestane üretiminde yüzde 75’lere varan rekolte kaybı yaşadıklarını söyledi. Gazelli Muhtarı ve Gazelli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Erden, “Gal Arısı, 4 yıldan bu yana çok ciddi bir şekilde mahallemizde görülüyor. Kestane, mahallemizde yaşayan insanların temel geçim kaynağı. Yılda yaklaşık 50-60 ton üretim oluyordu. Bu sene çok düştü, 10-15 ton civarında ancak alabiliriz” dedi. Twitter

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BİYOLOJİK MÜCADELE BAŞLIYOR

Entomoloji Uzmanı Dr. Kahraman İpekdağ, "Yalova Gacık bölgesinde biyolojik mücadele başlatılmıştı. Şimdi İnegöl’de de biyolojik mücadele çalışması başlatıyoruz. Önümüzdeki Kasım ayıyla beraber biyolojik mücadele çalışmaları başlayacak. Bugün gözlemlerimizin yanı sıra kestane üreticileriyle bir takım fikir alışverişlerinde bulunduk. Kestane Gal Arısı mücadelesi uzun soluklu bir iş. İlk olumlu sonuçları almak için 4-5 seneye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

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