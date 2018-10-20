Kış kebabı kestane için alarma geçtiler!

BURSA'da ekipler kestanede verimi yüzde 25 oranında düşüren ‘Kestane Gal Arısı’ na karşı alarma geçti. Zararlı Gal Arısı'nı yok etmesi için doğaya ‘Torymus Sinensis’ adlı yararlı böcekler salınacak.

Kış kebabı kestane için alarma geçtiler!

İnegöl’de daha çok kırsal mahallelerde üretilen kestanede önemli oranda rekolte düşüşü yaşandı. Yapılan incelemelerde, kestanede verimi düşürenin zararlı ‘Kestane Gal Arısı’ olduğu belirlendi.

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Kış kebabı kestane için alarma geçtiler!

60 TON ALIYORDUK ŞİMDİ İSE...
Bursa Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Özden Açıcı başkanlığındaki heyet, kestane üreticileriyle bir araya geldi. Üreticiler, kestane üretiminde yüzde 75’lere varan rekolte kaybı yaşadıklarını söyledi. Gazelli Muhtarı ve Gazelli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Erden, “Gal Arısı, 4 yıldan bu yana çok ciddi bir şekilde mahallemizde görülüyor. Kestane, mahallemizde yaşayan insanların temel geçim kaynağı. Yılda yaklaşık 50-60 ton üretim oluyordu. Bu sene çok düştü, 10-15 ton civarında ancak alabiliriz” dedi.

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Kış kebabı kestane için alarma geçtiler!

BİYOLOJİK MÜCADELE BAŞLIYOR
Entomoloji Uzmanı Dr. Kahraman İpekdağ, "Yalova Gacık bölgesinde biyolojik mücadele başlatılmıştı. Şimdi İnegöl’de de biyolojik mücadele çalışması başlatıyoruz. Önümüzdeki Kasım ayıyla beraber biyolojik mücadele çalışmaları başlayacak. Bugün gözlemlerimizin yanı sıra kestane üreticileriyle bir takım fikir alışverişlerinde bulunduk. Kestane Gal Arısı mücadelesi uzun soluklu bir iş. İlk olumlu sonuçları almak için 4-5 seneye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

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Kış kebabı kestane için alarma geçtiler!

ÜRETİMİ SIFIRA DÜŞÜRÜYOR
İpekdağ, “Kestane Gal Arısı popülasyonu çok yükseldiği zaman ağaçta hiç çiçek oluşmadığı için, hiç meyve de oluşmuyor. Dolayısıyla popülasyonun en tepe noktasına vardığı durumlarda kestane üretimi sıfıra düşüyor. Fakat biyolojik mücadelede kullandığımız böcek, Torymus Sinensis doğada kendi başlarına çoğalacaklar. Bu böcekler çoğaldıkça Gal Arısı sayısı da azalacak ve iki tür birbirini dengeleyecek” diye konuştu.

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