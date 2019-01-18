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Kış banyosunun normal banyodan ne farkı vardır?

Kış banyosunun normal banyodan ne farkı vardır?

Soğuk havaların etkisiyle insan cildi zaman zaman deformasyona uğrar. Bu cilt problemlerinden kurtulmak için kış banyosu yapabilirsiniz. Peki kış banyonu nasıl yapılır?

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 16:14 - Güncelleme: 18-01-2019 16:14

Kış aylarında cildinizi çatlaklardan ya da kızarıklardan korumak için kış banyosu birebir çözüm olabilir. Cildin nem oranının düştüğü kış aylarında zaman zaman problemler görülebilir. Bu problemleri ortadan kaldırmak için evde kış banyosu yapmanın pratik yolları nelerdir? İşte cilde iyi gelen kış banyosu için gerekenler:

BANYO YAĞLARI
Sıcak duş cildin aşırı kurumasına neden olarak farklı cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Bu durumda banyo yaparken hem kokusu hoşunuza gidecek hem de vücudunuzun nem kazanmasına sağlayacak banyo yağlarını kullanabilirsiniz. 

BAKIM MASKELERİ
Kendinize kış aylarında güzel bir ritüel oluşturarak sorunsuz bir mevsim geçirebilirsiniz. Gözeneklerin buhardan iyice açılacağı ve cildin ürünü özümsemeye hazır hale geleceği bu seansta cilde içten dışa bakım yapan, yatıştıran ve derinlemesine nemlendiren bir maske uygulayabilirsiniz.

KOKULU MUM
Kış banyosu yaparken dışarıdaki soğuk havanın kötü enerjisini yok edecek tüm vücudunuzu dinlendirecek hoş kokan bir mum yakabilirsiniz. 

DOĞAL SABUNLAR
Kışın hassaslaşan cildiniz için özel temizleyiciler kullanmakta fayda var. Yüzünüze uygulayacağınız ürünler cildinizin hassas olduğu günlerde özenle seçilmesi gerekir. Yüzünüze ne kadar iyi bakıyorsanız ve soğuk iklimde nemi ondan koparmayacak ürünler tercih ediyorsanız, aynı özeni vücudunuz da göstermelisiniz. Bu yüzden kış banyonuz için bakım yapan ve cildi ekstra nemlendiren temizleyiciler tercih etmelisiniz.

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