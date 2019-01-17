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Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurun bilmediğiniz faydaları

Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurun bilmediğiniz faydaları

Kış aylarında evlere kokusunu yayan ıhlamur, ülkemizde çay olarak tüketilen en yaygın bitkilerdendir. Ihlamurun kurutan yaprakları ve çiçekleri demlenerek ıhlamur çayı hazırlanabilir. Peki ıhlamur çayının faydaları nelerdir?

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 12:02 - Güncelleme: 17-01-2019 12:02

Alternatif tıpta da oldukça yaygın kullanılan ıhlamur; astım tedavisinde, kalp sağlığının desteklenmesinde ve kişiye sakinleştirici etki vermesi sayesine sıklıkla tercih edilir. Nezle ve gribal enfeksiyon riskini azalttığından özellikle kış aylarında çok fazla tercih edilen bir bitki çayıdır.

Bağırsakların çalışmasına yardımcı olarak sindirim sistemi sorunlarına ve hazımsızlığa iyi gelir.

Ihlamur, öksürük ve boğaz ağrısı gibi sağlık sorunlarının tedavi edilmesinde tercih edilebilir. Sinir sistemine iyi gelmesi sayesinde uykuya dalmayı kolaylaştırır ve migren ağrılarını azaltabilir. Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.  İçerdiği flovonoidler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına yakalanma riskini azaltır.

-Ruhsal rahatlamayı sağlar
-Grip ve nezleye iyi gelir öksürüğü keser
-İltihaplanmayı giderir
-Sindirimi kolaylaştırır
-Cildi genç tutar
-Gözleri temizleyerek rahatlatır
-Toksinlerin atılmasını sağlar
-Saçları güçlendirir
-Kanser oluşumunu önler
-Enerji sağlar

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