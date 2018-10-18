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Kış aylarında saçları korumanın yolları

Kış aylarında saçları korumanın yolları

Kış aylarında saçları korumanın yollarını öğrenmek isteyenler elmaelma.com'un uzman görüşlerinin yer aldığı haberine bir göz atın deriz.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 00:30 - Güncelleme: 18-10-2018 00:30

Sağlıklı ve güzel saçlara sahip olmak her kadının hayalidir. Yaz boyunca denizden ve güneşten yıpranan saçların bakımı çok zordur! Dolayısı ile kışın da saç bakımına önem vermek gerekir. elmaelma.com'a konuşan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek konu ile ilgili bilgiler verdi. Ertek,''Kış aylarında hava fazla kuru olduğu için saçlara daha fazla özen göstermek gerekmektedir. Saçı fazla yıkamak saçı kurutur, kırılarak yıpranmasına neden olur. 3 günde bir yıkamak büyük şehir yaşamanın kirli havasında zorunludur. Saç dipleri ve saç üzerinde yer alan asit ve koruyucu lipit tabakayı erittiği için saçınızı çok sıcak suyla yıkamayın. Ilık suyu tercih edin'' diye belirtti.

Dr.Ata Nejat Ertek, ''Saç kurutma makinesini yüksek sıcaklıkta çalıştırmayın. Yüksek sıcaklık, fön çekmek ve aşırı sıcak maşalarla saçı şekillendirmek zararlıdır. Saçınızı çok gergin bağlayan ağır toka ve taçlar kullanmayın. Bu şekilde kullandığınız toka ve taçlar saçlarınızın köklerinden çekilmesine ve kopmasına neden olur.'' dedi. Ertek,'' Saçınızda sedef, egzama gibi özel bir hastalığınız varsa ya da dökülme gibi bir problem yaşıyorsanız dermatoloğunuzun önereceği kükürt ve katran içeren; mantar ve bakterilere karşı koruyucu özelliği olan ilaçlı şampuanları kullanın.'' diye ifade etti.

Ertek,''Saç dökülmeniz yoğunsa saçınızı beslemek için dermatoloji uzmanınızın önerdiği biotin, çinko, selenyum, metionin, E, B, D vitaminlerini içeren destek ilaçları kullanın. Saç için doğru vitaminler de önemlidir.A vitamini eksikliği, saçları kırılganlaşır ve  kepek oluşumunu arttırır. B1 veya B6 vitaminleri eksikliği, saç dökülmesine sebebiyet verir. C vitamini saç köklerini uyarır ve saç uzamasını ve saç tellerindeki pigment üretimini düzene sokar. B12 vitamini, saç köklerini besler.' dedi.

Kaynak: elmaelma.com

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