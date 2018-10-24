Kış aylarında modunuzu yükseltecek 5 besin

Diyetisyen Emre Uzun, ‘’Kış mevsimi üzerimizde ister istemez negatif enerji oluşturuyor buna bir de kapalı ortamlarda vakit geçirmek eklenince, daha çok yeme ve hareketsiz kalma sorunlarına sebep olabiliyor.’’ şeklinde konuşuyor. Ayrıca havaların bir soğuk bir sıcak olması da bağışıklık sistemimizin de olumsuz yönde etkilenmesine sebep olabiliyor.