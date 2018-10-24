Kış aylarında modunuzu yükseltecek 5 besin

Kışın insanlar depresyona girmeye daha da meyillidir. Soğuk havalarda dışarı çıkmak yerine evde oturma isteği, kişinin istem dışı kilo almasına sebep olabilir. İşte Diyetisyen Emre Uzun’nun sindirim sistemini kış aylarında düzene sokacak 5 besin tavsiyesi...

Kış aylarında modunuzu yükseltecek 5 besin

Diyetisyen Emre Uzun, ‘’Kış mevsimi üzerimizde ister istemez negatif enerji oluşturuyor buna bir de kapalı ortamlarda vakit geçirmek eklenince, daha çok yeme ve hareketsiz kalma sorunlarına sebep olabiliyor.’’ şeklinde konuşuyor. Ayrıca havaların bir soğuk bir sıcak olması da bağışıklık sistemimizin de olumsuz yönde etkilenmesine sebep olabiliyor.

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Kış aylarında modunuzu yükseltecek 5 besin

Gecelerin uzaması ile beraber evde yenilen atıştırmalıklar artarken, soğuk havalarla birlikte de “bu güzel havada eve yürüyeyim demeler yerini taksi veya otobüslere bırakıyor. Peki bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek ve kışın kilo almayı engellemek için neler yapmalı? İşte kış aylarında modunuzubn yükselmesini sağlayacak 5 besin...

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Kış aylarında modunuzu yükseltecek 5 besin

Ispanak: Kış aylarının en sağlıklı seratonin. Ispanak içerdiği folik asit ve magnezyum sayesinde gevşememize ve mutluluk hormonu salgısını uyararak bizi pozitif bir ruh haline sokuyor.

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Kış aylarında modunuzu yükseltecek 5 besin

Bitter Çikolata: Çikolatanın mutluluk saçtığı inkar edilemez bir gerçek. Aynı zamanda içerdiği teobromin sayesinde ruh halimizi düzeltir ve kış aylarında bizi dinç tutmaya yardımcı olur. Yalnız bitter olmasına ve günde 1-2 kareyi geçmemesine dikkat.

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