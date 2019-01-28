Kış aylarında doğru bir cilt bakımı için uzman uyarıları

Uzman Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, kış aylarında cilt bakımı için bol sıvı alımı, dengeli beslenme ve cilt tipine uygun bakım ürünü kullanmayı önerdi.



Kış aylarında atopik dermatit adı verilen alerjiye yatkın ciltlere sahip kişilerde egzama şikayetleri ile el üzerinde egzama ve vücut kaşıntısı şikayetlerinin arttığını belirten Tümtürk, bu mevsimde cildi nemlendirmek için doğru ürün kullanmak, bol su tüketmek ve dengeli beslenmenin önemli olduğuna dikkat çekti.



Dengeli beslenmek için vitamin ve proteinin dengeli alınması gerektiğini söyleyen Dr. Tümtürk, “Dengeli düzenli beslenme, spor yapma, dengeli ve düzenli uyku, stres, sigara ve alkolden uzak yaşam da cildimiz için çok önemli. Beslenmede dengeli protein ve vitamin alımı önemli. hiçbir şeyi abartmamak gerekiyor, vitamin ve proteinin fazla alınması durumunda bunlar vücutta emilmediği gibi bazen zararlı sonuçlara da neden olabiliyor” dedi.

SIVI ALIMI ÇOK ÖNEMLİ



Dr. Ayşe Tümtürk, cildi dışarıdan alınan ürünlerle nemlendirmek yerine bol su ve sıvı tüketiminin daha etkili sonuçlar sağlayacağını söyledi. Ayrıca, yaşlanmayı geciktirmek için de bol sıvı alınması gerekiyor, nemlendiriciler cilde kalıcı nemlilik sağlamıyor dedi.

FAZLA ÜRÜN KULLANMAYIN



Dr. Tümtürk, kış aylarında en çok sorun yaşayanların kuru cilt tipine sahip olan insanlar olduğunu söyledi. Fazla ürün kullanılmaması hakkında da uyardı: '' Çok fazla ürün kullanmak yerine cildimize uygun doğru ürünü kullanmak çok önemlidir. Ayrıca, cilt tipleri genel olarak kuru, yağlı ve normal ciltler olarak üçe ayrılır. Karma, hassas gibi alt başlıklar da var. Yüzümüzü yıkadıktan kısa süre sonra ciltte parlama oluşuyorsa, gözenekler çok açıksa bu ciltleri yağlı cilt; sadece su ile yıkanmasına rağmen bile, yüz yıkandıktan sonra aradan 1-1 buçuk saat geçmesine rağmen yüzde gerginlik hissi, pullanmalar, kızarıklıklar oluşuyorsa buna kuru cilt, ki bunlar nemlendirilmediği zaman ciddi problemler ortaya çıkar; normal ciltler ise bu rahatsız edici unsurları görmediğimiz ciltlerdir'' dedi.



