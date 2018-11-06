Kış aylarında böbrekleri korumak için ne yapmalıyız?

Soğuk havalarda vücutta kan akışı dengesizleşir. Gövde ve başın ısı değeri artarken ayaklar ve ellerin ısısı düşer. Kan akışındaki dengesizlik aynı zamanda hastalıklara karşı vücut direncini artıran beyaz kan hücrelerinin de azalmasına neden olur. Bu da böbreklerin rahatsızlanmasına yol açar. İşte böbrekleri soğuktan korumak için yapılması gerekenler...
ZAMANINDA AŞI
Soğuk algınlığı en çok böbrekleri etkilediğinden zamanında aşı yapılmalıdır. Özellikle kronik rahatsızlıkları olanların bunu durumu ihmal etmemesi gerekir.
ANTİBİYOTİK ALMADAN UZMANA DANIŞIN
Bu aylarda vücudun en çok ihtiyacı olan sıvı oranı düşer. Hastalık sırasında yaşanan terleme ve ishal gibi durumlarla da bu durum iki kat yaşanır. Bu zamanlarda uzmana başvurulmadan alınan antibiyotikler ise daha ciddi sorunlara neden olabilir.
3 LİTRE SU TÜKETİN
Böbrek yeterli miktarda su almadığından aynı zamanda gereksiz ilaçlara maruz kalır ve güçsüzleşir aynı zamanda işlevselliğini kaybeder. Kış aylarında bu yüzden 3 litreden az su tüketilmemelidir ve hastalık sırasında mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.
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