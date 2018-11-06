Kış aylarında böbrekleri korumak için ne yapmalıyız?

ANTİBİYOTİK ALMADAN UZMANA DANIŞIN

Bu aylarda vücudun en çok ihtiyacı olan sıvı oranı düşer. Hastalık sırasında yaşanan terleme ve ishal gibi durumlarla da bu durum iki kat yaşanır. Bu zamanlarda uzmana başvurulmadan alınan antibiyotikler ise daha ciddi sorunlara neden olabilir.