Kış aylarına girerken kuşburnu tüketmeniz için 9 sebep

Kabul etmek lazım, bazı yiyecekler ne yazık ki sadece işimiz düştüğünde aklımıza geliyor, hele bazılarını sadece grip ya da nezle olduğumuzda hatırlıyor, ancak kış geldiğince mutfağımızın kapısından içeri sokuyoruz.

Kabul etmek lazım, bazı yiyecekler ne yazık ki sadece işimiz düştüğünde aklımıza geliyor, hele bazılarını sadece grip ya da nezle olduğumuzda hatırlıyor, ancak kış geldiğince mutfağımızın kapısından içeri sokuyoruz.



Twitter

Facebook

Google Plus

1 14

İşte bu yiyeceklerden biri de kuşburnu. Oysa birazdan öğreneceklerinizden sonra onu bir gün bile evinizden eksik etmek istemeyeceksiniz, biliyoruz. Zira kendisi sadece kış hastalıkları üzerinde değil birçok konuda tahmin ettiğinizden çok daha etkili. Twitter

Facebook

Google Plus

2 14

Hangi konularda mı dediniz? Buyurun kuşburnunun faydaları ile tanıştıralım sizi. Grip ve nezle gibi kış hastalıklarında yardım aldığımız ilk bitki çaylarının başında gelen kuşburnu çayını ayrı tutarsak, aslında kuşburnunun kendisinin faydalarından pek haberdar değiliz. İstiyoruz ki kuşburnunun faydalarını keşfedin, ondan sadece soğuk algınlığına yakalandığınızda değil hep yararlanabilin. Mesela şu özelliklerinden...



Twitter

Facebook

Google Plus

3 14