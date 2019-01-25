Kırşehir'de korkunç cinayet! 2 çocuk annesi kadının boğazını kestiler

Dehşete düşüren olay Yenice Mahallesi Terme Caddesi 180. sokakta meydana geldi. P. M.,'nin eşi S.M., evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Afgan uyruklu P.M.,'nin komşularına giderek 'polisi arayın' ihbarı üzerine harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı incelenme başlattı. Hayatını kaybeden S.M.,'nin 35 yaşında 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Polisin incelemesinin ardından S.M.,'nin cesedi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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