Kırmızı listedeki terörist sağ olarak yakalandı

Siirt'in Eruh ilçesinde yapılan operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bültenle aranan Malik kod isimli Osman Özonal olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir. Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir.''