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Kırmızı ışıkta geçme cezası kaç para oldu 2019 zammı

Kırmızı ışıkta geçme cezası kaç para oldu 2019 zammı

2019 yılında trafik cezalarına yüzde 23.73 lira zam geldi. Peki 2019 yılında kırmızı ışıkta geçme cezası kaç para olacak? 2019 yılında kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü 291 lira para cezası ödeyecek.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 14:00 - Güncelleme: 15-01-2019 14:00

2019 yılında trafik cezalarına yüzde23.73 lira zam geldi. Peki yeni trafik cezalarına göre kırmızı ışıkta geçen bir sürüsü ışık ihlali yaptığı için kaç para ceza ödeyecek? 2019 yılında kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü 291 lira para cezası ödeyecek.

Trafik cezası ne kadar sürede ödenmelidir: Trafikte kesilen idari para cezalar için düzenlenen tutanaklar, ihlalin noktasında sürücüye tebliğ edilmez ise, PTT görevlileri ceza tutanağını sürücülere iletilmesi amacıyla EGM trafik birimlerine gönderir. Bir nüshası vergi dairesine gönderilen tutanak posta yoluyla sürücünün adresine yollanır.

Trafik kurallarının ihlal edilmesinden ötürü uygulanan para cezaları, ceza kesilen kişiye tebliğ edildiği tarihe müteakip 1 ay içinde mutlaka ödenmelidir. 1 aylık sürenin sona ermeden, 15 gün içinde ödeme yapılırsa yüzde 25 ceza  indirim puanı söz konusu olur.

Ceza tutanağını elden teslim almayan araç sürücüleri, cezadan muaf olamazlar. Tutanakları adreslerine gönderilen sürücüler adreste bulunamazlar ise tutanak mahalle muhtarına teslim edilir. Mahalle muhtarlığında da tutanağın teslim alınmaması halinde tutanak EGM'ye iade edilir. Bu durum EGM tarafından vergi dairesine iletilir ve ceza işleme alınır. İşlem tarihini takiben yasal ödeme süresi başlamış olur.

Sorgulama ve ödeme nasıl yapılır: Trafik cezaları e-devlet üzerinden, EGM resmi internet adresi üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresi üzerinden ya da herhangi bir PTT şubesine giderek sorgulanabilir. Ödeme işlemi Gelir İdaresi Başkanlığının bir online hizmeti olan İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla veya şahsen bir vergi dairesine giderek yapılabilir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ataş 15 Ocak 2019 14:04 Kırmızıda geçeni adam öldürmeye teşebbüsten 50 yıl içeri atacan bir daha da ehliyet vermeyeceksin

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