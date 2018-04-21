Kirli suyu nasıl temizlediğini görünce hayret edeceksiniz!

Muhtemelen Youtube'da Survival Skills Primitive kanalını biliyorsunuzdur. Bu kanalda hiçbir teknolojik alet kullanılmadan yapılan işler sizleri hayrete düşürecek. Teknoloji hayatımıza girdikten sonra insan olarak en büyük özelliğimiz olan hayatta kalma ve doğayla olan bağımız gitgide zayıfladı. Bu kanalda yapılan iş sadece bir hobi olarak görülebilir ancak aynı zamanda fıtratından uzaklaşmış biz insanlara geçmişten günümüze doğayla nasıl iç içe yaşadığımızı ve hayatta kalma konusunda ne kadar usta olduğumuzu da hatırlatıyor.

