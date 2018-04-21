Kirli suyu nasıl temizlediğini görünce hayret edeceksiniz!

Survival Skills Primitive adlı fenomen Youtube kanalı hiçbir teknolojik alet kullanmadan tamemen doğada bulunan malzemelerle inanılmaz şeyler yapıyor. Bu sefer de kirli suyu temiz suya çeviren bu fenomen kanal izleyenlerin ağzını açık bırakıyor.

Kirli suyu nasıl temizlediğini görünce hayret edeceksiniz!

Muhtemelen Youtube'da Survival Skills Primitive kanalını biliyorsunuzdur. Bu kanalda hiçbir teknolojik alet kullanılmadan yapılan işler sizleri hayrete düşürecek. Teknoloji hayatımıza girdikten sonra insan olarak en büyük özelliğimiz olan hayatta kalma ve doğayla olan bağımız gitgide zayıfladı. Bu kanalda yapılan iş sadece bir hobi olarak görülebilir ancak aynı zamanda fıtratından uzaklaşmış biz insanlara geçmişten günümüze doğayla nasıl iç içe yaşadığımızı ve hayatta kalma konusunda ne kadar usta olduğumuzu da hatırlatıyor.

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Kirli suyu nasıl temizlediğini görünce hayret edeceksiniz!

Youtube kanalında yayınladığı videolarla fenomen olan Survival Skills Primitive adlı hesap, yaptıklarına bir yenisini daha ekledi. Doğada bulduğu malzemeler dışında hiçbir şey kullanmayan YouTube kanalı, çok basit yollardan çamurlu suyu arıtarak tertemiz hale getirdi. İşte doğal malzemelerle yapılan su arıtma sisteminin adım adım yapım aşamaları...

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Kirli suyu nasıl temizlediğini görünce hayret edeceksiniz!

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Kirli suyu nasıl temizlediğini görünce hayret edeceksiniz!

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