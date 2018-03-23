Kirli sırlar ifşa oldu! Trump'la yattık para teklif etti

Eski Playboy modeli Karen McDougal, 2006 yılında ABD Başkanı Trump ile 10 ay süren 'gerçek bir ilişki' yaşadıklarını iddia etti. McDougal, Trump'ın kendisiyle ilk kez birlikte olduktan sonra para vermeye çalıştığını söyledi.

Kirli sırlar ifşa oldu! Trump'la yattık para teklif etti

Porno yıldızı Stormy Daniels ile olan ilişkisi olduğu iddiaları gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump ile yasak ilişki yaşadığını iddia eden eski Playboy modeli Karen McDougal, CNN'e bir röportaj verdi. McDougal, 2006 yılında Trump ile 10 ay süren bir ilişki yaşadıklarını ve o dönem ikisinin birbirine aşık olduğuna inandığını söyledi. CNN'den Anderson Cooper'a konuşan McDougal, "Çok çekiciydi, çok tatlıydı. Ondan etkilenmiştim, karizmasını sevmiştim. İkimizin arasında gerçek duygular vardı" ifadelerini kullandı.

110
Kirli sırlar ifşa oldu! Trump'la yattık para teklif etti

Trump'la ilk birlikteliğine dair çarpıcı açıklamalar yapan McDougal, Trump'ın kendisiyle ilk kez birlikte olduktan sonra para vermeye çalıştığını söyledi. Eski Playboy modeli, "Parayı nasıl alabileceğimi bilmiyordum. Daha önce kimse bu şekilde para teklif etmemişti. Bunu para için yaptığımı düşündüğünü düşünmüştüm. Ona, 'Bu ben değilim. Ben bu tarz bir kız değilim' dedim. Kendimi berbat hissetmiştim" dedi.

210
Kirli sırlar ifşa oldu! Trump'la yattık para teklif etti

Habertürk'te yer alan habere göre; Trump'la ilişkisinin hiç olmamasını dilediğini söyleyen McDougal, "Geriye baktığım zaman, bunun yanlış olduğunu görüyorum. Çok fazla suçum vardı ama yine de devam ettim" ifadelerini kullandı.

310
Kirli sırlar ifşa oldu! Trump'la yattık para teklif etti

McDougal, Trump ile ilişkilerinin, ABD Başkanı'nın küçük oğlu Barron Trump'ın doğumundan hemen sonraya denk geldiğini söyledi.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro