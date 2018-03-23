Kirli sırlar ifşa oldu! Trump'la yattık para teklif etti

Porno yıldızı Stormy Daniels ile olan ilişkisi olduğu iddiaları gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump ile yasak ilişki yaşadığını iddia eden eski Playboy modeli Karen McDougal, CNN'e bir röportaj verdi. McDougal, 2006 yılında Trump ile 10 ay süren bir ilişki yaşadıklarını ve o dönem ikisinin birbirine aşık olduğuna inandığını söyledi. CNN'den Anderson Cooper'a konuşan McDougal, "Çok çekiciydi, çok tatlıydı. Ondan etkilenmiştim, karizmasını sevmiştim. İkimizin arasında gerçek duygular vardı" ifadelerini kullandı.