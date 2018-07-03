Kirli ittifak! Esed ile PKK anlaşma masasına oturdu...

Türkiye ve ABD'nin, 4 Haziran'da Münbiç ilçesinin terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması konusundaki yol haritası üzerinde anlaşması, YPG/PKK'yı Esed rejimi ile yakınlaşmaya ve iş birliği arayışına itti.

REJİMLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI... Türkiye-ABD iş birliğinin Suriye'de Münbiç'ten sonra Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere taşınması ihtimaline karşın resmi bir kalkana ihtiyaç duyan YPG/PKK, rejimle görüşmelere başladı.

ESED'LE RAKKA VE HASEKE PAZARLIĞI... Suriye'deki güvenilir kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, Rakka ve Haseke illerinde toprak işgalini sürdürmek isteyen örgüt, Esed rejimiyle şartları müzakere ediyor.

BİR HAFTADIR MÜZAKERE SÜRÜYOR... Yaklaşık bir haftadır devam eden müzakerelerde, YPG/PKK'nın işgal ettiği Yarubiye, Simelka ve Derbesiye sınır kapıları ile petrol sahalarını rejime devredileceği konusunun ele alındığı, örgüt üyelerinin rejim ordusuna katılacağı ifade ediliyor.

PKK'LILARA ASKERLİK ŞARTI... Kaynaklar, YPG/PKK'lı teröristlerin rejimde askerlik yapmış gibi dikkate alınması şartının da müzakere masasında olduğunu dile getiriyor.

ÖCALAN POSTERLERİ İÇİN ANLAŞMA TAMAM... Haseke'deki yerel kaynaklar, Şam ve Haseke'de bir araya gelen örgüt ve rejim heyetlerinin ilk etapta, Haseke’de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin kaldırılması konusunda anlaştığını belirtiyor.

HEDEF TÜRKİYE'NİN ELERLEMESİNİ ENGELLEMEK... Anlaşmanın sağlanması halinde YPG/PKK, rejimin resmi kalkanını kullanarak Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna geçmesini engellemeyi planlıyor.

PKK HALEN SURİYE'NİN 4'TE 1'İNİ İYGAL EDİLOR... Terör örgütü halihazırda Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka, Haseke illeri ile Deyrizor ilinin kuzey ve doğu kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. AA'nın harita alan ölçümlerine göre, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılmasının ardından, örgüt hala ülkenin yaklaşık dörtte birini işgal altında tutuyor.