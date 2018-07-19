Kırkpınar pehlivanı ölü bulundu

adnan 19 Temmuz 2018 18:35 Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak Aktürk için bugün Dar'ül Hadis Camii'nde cenaze namazı kılındı. nasıl bir yazı mantığıdır hem daha otopsisi yapıalcak diyorsunuz hamede defnedildi diyorsunuz.madem otopsi raporu açıklanınca belli olacak dersiniz ölüm nedenini