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Kırklareli Valisi'nin 'o kadına yaklaşması' yasak!

Kırklareli Valisi'nin 'o kadına yaklaşması' yasak!

KIRKLARELİ Valisi Orhan çiftçi hakkında mahkeme, 'ormana götürüp ayağını öptürdüğü' iddia edilen Meltem Özkalfa'nın evine ve işyerine yaklaşmama kararı verdi....

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 12:12 - Güncelleme: 12-04-2018 12:12

KIRIKKALE Valisi Orhan Çiftçi hakkında mahkeme, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde "zorla ormana götürüp darp ederek ayağını öptürüp özür dilettiği" dönemde husumet yaşadığı Meltem Özkalfa'ya 6 ay yaklaşmama kararı verdi. Vali Orhan Çiftçi, bu zaman diliminde Özkalfa'nın evinin ve işyerinin yakınından geçemeyecek.

​Mudanya Belediyesi özel kaleminde çalışırken bir süre önce emekli olan Meltem Özkalfa, Kırlareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında, ilçede kaymakamlık yaptığı dönemde aralarında yaşanan husumet nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma devam ederken Meltem Özkalfa, geçen 28 Mart tarihinde koruma talebinde bulundu. 

Mudanya 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi 29 Mart tarihinde Özkalfa için 'Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi'ne ilişkin kanun kapsamında 6 ay süreyle koruma kararı verdi. Buna göre Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 6 ay boyunca Meltem Özkalfa'yı iletişim araçlarıyla rahatsız etmeyecek,  evinin ve işyerinin yakınından geçemeyecek.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • sancar 12 Nisan 2018 13:34 bu kadına yaklaşması yasak , ama koca şehir ve içindekiler buna zimmetli..

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